Detuvieron en Roca al procesado por la muerte de Teo Vázquez tras una denuncia de violencia de género

Una joven fue víctima de un presunto episodio de violencia de género en Roca y desató la intervención de efectivos de la Policía. En el lugar fue detenido un hombre de 22 años que además se encuentra procesado en la causa federal por la muerte de Teo Vázquez. Mañana le formulan cargos.

El procedimiento ocurrió durante la noche del sábado y estuvo a cargo de efectivos de la comisaría Tercera, luego de un llamado que alertó sobre una situación de violencia.

Dos vecinas dieron los primeros datos

En el lugar, vecinas aportaron información sobre lo sucedido. Según indicaron a la Policía, momentos antes un joven había sacado por la fuerza a la mujer hacia la vereda.

Mientras la joven era atendida por personal de emergencias, el sospechoso regresó al lugar. Los efectivos lo redujeron y, según informó la Policía, opuso resistencia durante la detención.

El hombre fue trasladado a la comisaría Tercera y quedó a disposición de la Justicia. Las actuaciones fueron informadas bajo las figuras de lesiones calificadas agravadas en contexto de género, atentado y resistencia a la autoridad.

Allanaron su vivienda y secuestraron elementos

Tras la detención, la fiscal Celeste Benatti y la jueza María Gadano intervienen en las nuevas actuaciones. Durante este domingo se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

En el procedimiento fueron secuestradas prendas de vestir, un cuchillo y ropa de cama, elementos que serán incorporados a la investigación.

La Justicia prevé formularle cargos durante este lunes por el episodio de violencia de género. La causa deberá establecer cómo ocurrieron las lesiones y qué participación tuvo el detenido en el hecho denunciado.

El antecedente en la causa por la muerte de Teo Vázquez

El detenido es Lautaro Hernán Lobos, quien desde agosto se encuentra procesado en una causa federal por la muerte de Teo Vázquez, una joven de 19 años que fue encontrada sin vida el 31 de enero de 2024.

En esa investigación, el juez federal de General Roca Hugo Greca consideró que, con el grado de probabilidad exigido en esa instancia, Lobos le habría suministrado sustancias que, combinadas con alcohol, provocaron el cuadro que terminó con su muerte.

El 24 de agosto, Greca lo procesó por homicidio simple con dolo eventual y suministro gratuito de estupefacientes, ambos en concurso ideal. También lo procesó por falsificación de recetas médicas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Ese procesamiento fue dictado sin prisión preventiva. El magistrado estableció restricciones mientras continúa la investigación y dispuso además un embargo de $20 millones sobre los bienes de Lobos.

Dos investigaciones diferentes

La causa federal por la muerte de Teo Vázquez y las actuaciones iniciadas ahora por el presunto episodio de violencia de género son investigaciones distintas.

Mientras la Justicia federal continúa con la pesquisa por la muerte de la joven, la Justicia provincial deberá avanzar con la denuncia realizada durante la noche y con la formulación de cargos prevista para este lunes.