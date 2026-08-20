A los 46 años, Ronaldinho firmó con un club de Italia y vuelve a jugar profesionalmente

Una de las máximas figuras en la historia del fútbol está de regreso. A los 46 años, el brasileño Ronaldinho Gaúcho se transformó hoy en nuevo jugador del Ravenna FC, club italiano que milita en la Serie C del Calcio, del cual es socio comercial.

«Dinho», retirado oficialmente en 2018, aterrizó este jueves en la región de Emilia-Romaña y selló el acuerdo para volver al fútbol profesional. Su contrato persigue una estrategia comercial más que un propósito futbolístico propiamente, aunque está contemplado que el exjugador de PSG, Barcelona y Milan dispute algunos minutos en algún partido.

La llegada de Ronaldinho al aeropuerto de Forli causó una revolución entre los fanáticos que lo recibieron, al tiempo que el club ya organizó una serie de actos para promocionar la incipiente nueva temporada.

Ronaldinho is presented as a Ravenna FC player.



46-year-old Dinho came out of retirement to join the Serie C side 🤙🇮🇹 pic.twitter.com/BBJ2zZ72KK — B/R Football (@brfootball) August 20, 2026

“Ronaldinho aterrizó en Romaña”, posteó el Ravenna Football Club en su cuenta oficial de Instagram, junto a una serie de fotos de la llegada del brasileño. También compartieron una imagen del ex jugador del Barcelona y PSG con la camiseta del equipo. El brasileño declaró que su gran sueño es volver a marcar un gol profesionalmente.

El club, además, explicó que la operación busca proyección internacional de la marca. Su propietario, el empresario italiano Ignazio Cipriani, de la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani, cuenta con apoyo de socios como Black Duck y hasta la propia marca Nike, que en el pasado patrocinaba al delantero campeón del mundo en 2002.

ELE CHEGOU NA ITÁLIA! Ronaldinho desembarcou na Itália nesta quinta-feira (20) para ser apresentado pelo Ravenna, time da Série C local! #FutebolNaESPN #Ronaldinho pic.twitter.com/TvyZ5DDLIu August 20, 2026

Aunque está previsto que el brasileño juegue un partido oficial con el equipo, el club no informó cuándo podría darse su debut. En su presentación oficial, el jugador manifestó: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

Aprovechando este movimiento, en Italia ya están a la venta las camisetas del Ravenna con el dorsal «10» y la inscripción de «Ronaldinho». La prenda oficial que tiene un costo de 129 euros (unos USD 150) se agotó de las tiendas oficiales, al igual que la gorra blanca que tiene su insignia y tiene un costo de 32 dólares.