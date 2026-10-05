Crimen de la niña en Villa La Angostura: cómo sigue la salud del padre y principal sospechoso

La conmoción no cede en la localidad turística de Villa La Angostura tras el brutal crimen de una niña de tres años, acontecimiento que se posiciona como uno de los hechos más impactantes de los últimos años en la región. Mientras la investigación avanza, la atención judicial se centra en la evolución médica del padre de la menor y principal sospechoso del hecho, quien permanece internado bajo custodia.

El hombre continúa alojado en el hospital local tras recibir atención médica por una herida profunda en el cuello. Según la principal hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la lesión habría sido autoinfligida en un intento de quitarse la vida inmediatamente después de cometer el ataque.

En las últimas horas se confirmó a este medio que su estado de salud se encuentra estable, un factor determinante para que la fiscalía pueda avanzar formalmente con la audiencia de formulación de cargos.

La hipótesis del ataque y la declaración clave de la madre

El violento episodio ocurrió a las 21:13 en una vivienda ubicada en la calle Avenida 7 Lagos al 350. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, el ataque se desencadenó tras una discusión de pareja. En medio del conflicto, el hombre habría tomado un cuchillo para agredir mortalmente a su hija de tres años. La mujer, por su parte, no presentó heridas de arma blanca.

Como única testigo presencial del hecho, la madre de la menor recibió contención psicológica y asistencia postraumática durante el fin de semana.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NENGRO que en las últimas horas los fiscales lograron concretar una entrevista inicial con ella, aunque los detalles y el contenido de su testimonio se mantienen bajo estricta reserva sumarial.

Posible imputación por homicidio doblemente agravado

Con la estabilización del cuadro médico del imputado, la fiscalía prepara la imputación formal. La calificación legal que evalúan los investigadores es la de homicidio doblemente agravado: por el vínculo filial directo con la víctima y por haber sido perpetrado con el propósito de causar un sufrimiento psicológico o emocional a la madre (femicidio vinculado).