«Relatar el juego»: la UNRN abre un curso gratuito de relato deportivo en Viedma y ya tiene fecha de inscripción

El curso será presencial en el Campus de la Sede Atlántica de la UNRN y tendrá prácticas de relato y transmisiones deportivas en vivo. Foto ilustrativa.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) dictará en Viedma el curso gratuito «Relatar el juego: Formación Profesional en Relatoría Deportiva«, una propuesta destinada a brindar herramientas para la narración, transmisión y cobertura de acontecimientos deportivos.

La capacitación es impulsada por el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Deporte, y se desarrollará mediante el Centro de Formación Profesional de la Sede Atlántica y el Instituto de Educación Profesional (INEP) de la UNRN, en articulación con la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Deportivo.

Cómo será el curso de relato deportivo de la UNRN

La formación tendrá una carga horaria total de 60 horas y será de carácter presencial en el Campus de la Sede Atlántica de la UNRN, en Viedma.

Las clases teóricas y los talleres se realizarán los lunes de octubre y noviembre, de 15 a 17.30. La propuesta estará a cargo de Facundo Herrera.

El objetivo es que quienes participen puedan incorporar herramientas tanto para la construcción del relato deportivo como para desenvolverse en situaciones reales de transmisión.

Entre los principales contenidos se encuentran:

Oralidad y recursos expresivos , con técnicas de voz, dicción y lenguaje deportivo.

, con técnicas de voz, dicción y lenguaje deportivo. Construcción narrativa , ritmo, manejo de los tiempos, lectura del juego e improvisación en vivo.

, ritmo, manejo de los tiempos, lectura del juego e improvisación en vivo. Herramientas para la cobertura y transmisión de acontecimientos deportivos.

Prácticas con transmisiones en vivo

Uno de los aspectos centrales de la propuesta será la incorporación de instancias prácticas. El curso combinará el trabajo en el aula con prácticas en estudios de radio y simulaciones de transmisiones deportivas.

Además, se realizarán prácticas grupales durante los fines de semana que incluirán la cobertura y el relato en directo de partidos de futsal de la LRF/AFA.

De esta manera, los participantes podrán poner en práctica las herramientas trabajadas durante las clases y experimentar las distintas situaciones que forman parte de una transmisión deportiva.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La capacitación es gratuita y está destinada a personas interesadas en formarse en el campo de la relatoría deportiva.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 9 de octubre y se realizan mediante un formulario digital.

Formulario de inscripción al curso “Relatar el juego”

Para consultar más información sobre la propuesta y sus características, también se puede ingresar al sitio oficial de la UNRN.