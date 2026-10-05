Belisle, Chimpay, Santos y Almafuerte, los ganadores de la fecha en la Liga Avellaneda

La Liga Deportiva Avellaneda entregó emociones al por mayor y los ganadores de la fecha resultaron Belisle, Chimpay, Santos y Almafuerte. Uno de los grandes atractivos de la fecha estaba en Pomona-Puente Molina, que finalmente no se sacaron ventaja y empataron en un tanto.

La más cómoda de las victorias fue la de Belisle, que superó 2-0 a Juventud, en condición de local. Chimpay dio cuenta de Lamarque, mientras que Almafuerte hizo lo propio con Darwin, ambos por 2-1. Santos derrotó por la mínima a Villa Unión (1-0).

En el duelo que más prometía no hubo vencedores, pero si un juego con mucha intensidad. Pomona y Puente Molina se repartieron el protagonismo a lo largo de los 90 minutos y finalmente quedaron a mano. Fue postergado el duelo entre Beltrán y La Colonia, mientras que Sportsman de Choele Choel tuvo jornada de descanso.

Cruces confirmados en el Regional Amateur

Mientras la Liga Avellaneda sigue su marcha, sus representantes federales conocen la próxima parada en la segunda ronda del Regional Amateur. Sportsman se medirá con Atlético Regina, mientras que Deportivo Beltrán lo hará con Jorge Newbery de Carmen de Patagones. Serán cruces de ida y vuelta, y los créditos locales sueñan con seguir en la competencia que conduce al Federal A.