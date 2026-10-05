El GNL de Vaca Muerta cerca del mar: comenzaron el traslado de caños y las excavaciones del Gasoducto San Matías

El proyecto energético que conectará los yacimientos de Vaca Muerta con el Golfo San Matías acaba de dar un salto de escala en su fase operativa. Este lunes se confirmó que comenzó la carga y el traslado progresivo terrestre de los caños desde el Puerto de San Antonio Este hacia los distintos frentes de obra donde se levantará el Gasoducto San Matías.

Se trata de un avance clave en la infraestructura que le permitirá a la Argentina exportar Gas Natural Licuado (GNL) hacia los mercados internacionales. La magnitud de la obra exigió la articulación de un cronograma que combinó la logística de almacenamiento portuario con el movimiento de maquinarias pesadas a lo largo de la provincia patagónica.

El enorme despliegue logístico

Desde Pan American Energy (PAE) indicaron sobre el proyecto San Matías Pipeline (SMP) que los caños partieron desde la plazoleta de acopio especialmente acondicionada dentro del predio del Puerto de San Antonio Este. La primera operación de traslado se está realizando a través de nueve camiones pertenecientes a la Cooperativa RioQuen, una empresa de origen rionegrino.

Cada una de estas unidades de transporte de carga pesada traslada cuatro caños por viaje. Los tubos cuentan con dimensiones imponentes para este tipo de infraestructura: miden aproximadamente 12 metros de longitud y tienen 36 pulgadas de diámetro.

En el Puerto de San Antonio Este se encuentran actualmente almacenados los caños que arribaron en el primer embarque (agosto) y en el segundo (septiembre), previéndose que lleguen al puerto 12 embarques en total, con 40.000 caños destinados al gasoducto. Su traslado desde San Antonio Este hacia los sitios de obra implicará más de 9.950 cargas de camión a lo largo del proceso.

Foto: Gentileza Provincia de Río Negro.

San Matías Pipeline está integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), los mismos accionistas de Southern Energy (SESA). El proyecto abastecerá a las dos unidades flotantes de licuefacción que SESA instalará en el Golfo San Matías, Hilli Episeyo y Esperanza.

El gasoducto, cuya construcción se prevé finalizar hacia mediados de 2028, tendrá 472 kilómetros de extensión y una capacidad de transporte hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Su construcción demandará una inversión estimada de US$ 1.300 millones.

Excavaciones en la traza y la llegada de un tercer buque

De forma paralela, la Provincia de Río Negro informó que comenzaron las actividades de excavación, lo que representa el paso a una nueva etapa de la construcción del ducto.

«El inicio simultáneo de la logística terrestre y de las tareas sobre la traza muestra el cambio de escala que empieza a atravesar el proyecto», destacaron desde el Gobierno.