El dólar arrancó sin cambios la semana y la brecha con el techo de la banda alcanzó un nuevo máximo

El mercado cambiario inició la primera semana plena de octubre con una marcada estabilidad, consolidando un escenario de calma en el que el dólar mayorista cerró sin variantes a $1.520. El Banco Central amplió el techo de las bandas cambiarias a $1.924,62, lo que dejó al tipo de cambio oficial a $404,62 de distancia de ese límite teórico para la libre flotación. Esta diferencia representa una brecha del 26,6%, la más amplia registrada desde el 8 de mayo de 2025, marcando un máximo en los 17 meses de vigencia del esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

En ese marco de tranquilidad operativa, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo su racha positiva, aunque con un nivel de absorción limitado. La autoridad monetaria adquirió US$14 millones en el mercado oficial, lo que representó apenas un 3% de los US$412,6 millones operados en el segmento de contado, según consignó Ámbito Financiero. Pese a lo acotado de la intervención, esta sexta jornada consecutiva de compras le permitió a la entidad elevar sus reservas internacionales brutas en US$144 millones, alcanzando un stock total de US$48.797 millones y acumulando una mejora superior a los US$2.700 millones en las últimas tres ruedas.

Esta quietud en la plaza oficial estuvo acompañada por una tendencia a la baja en los dólares paralelos y financieros, impulsada en gran medida por factores regionales. Los analistas del mercado coincidieron en que el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil y la consecuente apreciación del real frente a la divisa estadounidense funcionaron como un ancla externa clave, favoreciendo la estabilización local y alimentando las expectativas de mayores ingresos de capitales hacia la región.

Cómo operó el dólar este lunes 5 de octubre

La rueda cambiaria se caracterizó por un bajo nivel de actividad y movimientos estrechos. El dólar mayorista operó entre un mínimo de $1.515 en el arranque y un máximo de $1.521 al promediar la jornada, empujado por una leve demanda de cobertura, para finalmente acomodarse en los $1.520 para la venta y $1.511 para la compra. Por su parte, Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio citado por Infobae, aportó un dato estadístico revelador sobre este inmovilismo: «Desde el 27 de julio pasado que un inicio de semana comenzaba sin cambios respecto al viernes anterior».

En el ámbito minorista, el dólar se sostuvo a $1.540 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El promedio general relevado por el BCRA en las entidades financieras se ubicó en $1.540,24 para la venta y $1.487,15 para la compra. En el mercado informal, el dólar blue registró un leve retroceso: mientras Infobae reportó una caída de $15 (1%) para cerrar a $1.545, Ámbito Financiero lo ubicó en $1.550 tras una baja del 0,64%. Con estos valores, la brecha entre el billete paralelo y el mayorista se comprimió hasta quedar en la zona del 1,97%.

Los dólares financieros profundizaron esta tendencia descendente. El dólar MEP retrocedió 0,80% hasta los $1.537,56, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) exhibió la mayor caída de la jornada, bajando 1,30% para ubicarse en $1.603,64. De esta manera, el canje entre ambas cotizaciones quedó establecido en un 4,30%.

En el mercado de futuros, donde se negociaron US$770 millones, la curva cerró con bajas generalizadas y una variación promedio negativa del 0,27%. Los contratos de octubre retrocedieron 0,25% (dejando una tasa implícita del 1,68% mensual, equivalente a un 20,15% anualizado), los de noviembre cayeron 0,28% (1,75% mensual o 20,96% anualizado), y diciembre bajó 0,24%. Los contratos con vencimiento en 2027 también finalizaron en terreno negativo. En el plano de las tasas en pesos, la jornada dejó señales mixtas: la TAMAR subió levemente de 24,44% a 24,56%, mientras que la BADLAR descendió de 23,19% a 22,63%.

La dinámica de las reservas y el ritmo de compras del BCRA

Más allá de los US$14 millones absorbidos en la jornada, el comportamiento del Banco Central refleja un delicado equilibrio entre la robusta oferta de divisas y una sostenida demanda de cobertura por parte de los privados. El promedio diario de compras de octubre quedó -provisoriamente- en US$47 millones, cifra que supera los US$22 millones de septiembre y los US$38 millones de agosto, pero que aún se mantiene muy por debajo de los registros de julio (US$103 millones), junio (US$68 millones) y mayo (US$137 millones). Con los números de esta rueda, el saldo positivo acumulado en el mes asciende a US$142 millones, elevando las compras totales del 2026 a US$14.710 millones.

La suba diaria del stock de reservas (US$144 millones) no solo se explicó por la intervención directa, sino que estuvo respaldada por factores de valuación contable. Ámbito Financiero precisó que el avance del 0,30% en la cotización del oro le aportó cerca de US$15 millones a las arcas del Central. Este efecto positivo logró compensar un escenario internacional mixto, donde el dólar global subió 0,21%, mientras que el euro bajó 0,28%, la libra cayó 0,14% y el yen se depreció 0,07%. El yuan, en tanto, se mantuvo estable.

Desde Infobae, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) analizó el repentino repunte que había mostrado el organismo en el cierre de la semana anterior, cuando compró US$358 millones en apenas cuatro días (un promedio de US$90 millones diarios que no se veía desde julio). Según PPI, este fenómeno respondió a fuertes liquidaciones de emisiones corporativas que agregaron oferta al mercado. Los analistas destacaron que septiembre fue el segundo mejor mes de colocaciones de deuda desde las elecciones legislativas nacionales, alcanzando los US$3.411 millones. De ese total, US$600 millones correspondieron a la provincia de San Juan y el resto a colocaciones corporativas, lideradas por gigantes del sector energético como YPF, Tecpetrol y Vista.

Por su parte, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó al mismo medio que el BCRA está logrando absorber los excedentes de divisas sin necesidad de fijar el tipo de cambio, apalancado en un flujo de ingreso genuino. Tras cerrar septiembre con compras por US$473 millones y superar con creces la meta anual inicial de US$10.000 millones, el especialista proyectó que el Gobierno apunta ahora a un objetivo de US$20.000 millones, impulsado por la cosecha de trigo y el flujo exportador de energía y minería. Por su parte, Ámbito Financiero agregó que en septiembre, el sector agroexportador liquidó más de US$3.200 millones, marcando la cifra más alta de todo el año.

El «efecto Brasil» y el impacto electoral en la región

El contexto regional jugó un rol fundamental en la calma cambiaria local. La estabilización doméstica estuvo estrechamente asociada al avance del 2,5% que registró el real brasileño frente al dólar tras las elecciones presidenciales celebradas en el país vecino. La divisa cotizó a 5 reales por unidad, marcando un piso que no se veía desde el mes de mayo.

El economista Gustavo Ber indicó a Infobae que «la fuerte apreciación del real brasileño también parece favorecer al dólar mayorista, que cede con moderación hasta los 1.520, ante una oferta más activa a partir de la expectativa de mayores ingresos de capitales a la región». El titular del Estudio Ber sumó que la economía transita hacia una etapa de mayor demanda de dinero, una ventana que los operadores esperan que el Gobierno aproveche para acelerar las compras de reservas y retomar una remonetización gradual con potencial para impulsar el crédito y la actividad.

Finalmente, la consultora Max Capital aportó una lectura netamente política sobre el impacto del escrutinio brasileño. «Consideramos que el resultado electoral de ayer en Brasil es favorable para Argentina. La ventaja de dos puntos de Bolsonaro lo deja al borde de una victoria», evaluaron. Según la firma, un real fortalecido (se proyecta una apreciación adicional en torno al 5%), sumado a una probable baja de tasas de entre 20 y 30 puntos básicos en Brasil y la consolidación de «un aliado natural» dentro del Mercosur, juegan directamente a favor del plan económico del presidente Javier Milei, incrementando además las probabilidades de una mayor integración global del bloque sudamericano.