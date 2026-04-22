A pura gambeta: mirá la jugada de Diablito Echeverri que terminó en gol para Girona

Claudio Echeverri volvió a destacarse en La Liga. El juvenil surgido de las inferiores de River Plate fue protagonista de una gran jugada individual que derivó en el primer gol del Girona. A pesar de la gran actuación de Diablito, el conjunto del argentino cayó 3-2 ante Betis por la fecha 32.

El exRiver recibió en tres cuartos de cancha y encaró con decisión. Cambió de ritmo, dejó rivales en el camino y se metió al área con una serie de gambetas que desarmaron a la defensa.

Cuando quedó perfilado para definir, su remate fue bloqueado en el cierre. Sin embargo, la acción no terminó ahí porque la pelota le quedó a Viktor Tsygankov, que aprovechó el rebote y marcó el 1-0 a los siete minutos.

¡QUÉ JUGADA SE HABÍA MANDADO EL DIABLITO! Echeverri armó un jugadón y Tsygankov terminó marcando, para el primero del Girona ante Betis.



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A pesar del buen inicio, Girona no pudo sostener la ventaja. Marc Roca empató para Betis tras capturar un despeje en el área, y en el complemento Abde Ezzalzouli inclinó el desarrollo a favor de la visita.

El equipo catalán reaccionó con un penal convertido por Azzedine Ounahi, pero Rodrigo Riquelme selló el 3-2 definitivo para Betis.

Diablito Echeverri fue reemplazado a los 74 minutos. El argentino atraviesa una etapa de adaptación en el fútbol español. Luego de un inicio de temporada con poca continuidad, busca consolidarse en Girona antes de regresar al Manchester City, dueño de su pase.

Con información de Infobae