Las opciones que tiene Coudet para reemplazar a Driussi en el once de River

Los delanteros que tiene como alternativa Coudet ante la lesión de Driussi.

La lesión de Sebastián Driussi obligó a Eduardo Coudet a improvisar con Maximiliano Salas como centrodelantero en el Superclásico. Sin esa característica de centroatacante, el técnico de River deberá definir, por las próximas tres o cuatro semanas, quién ocupará ese lugar. Lo cierto es que opciones tiene, pero ninguna con las características ni el peso por nombre propio en el Millo para los próximos partidos clave.

La primera alternativa que surge es Maximiliano Salas, principalmente porque fue el elegido de inmediato por el entrenador para ingresar ante Boca. El ex-Racing no claudicó nunca desde lo actitudinal y aportó ese ímpetu característico, insistiendo con su potencia físico e incluso en las pocas chances de gol que tuvo el Millonario.

Sin embargo, quedó claro que no siente la posición como 9 de referencia, que sufre en el juego aéreo y que el gol no es su principal cualidad. En ese sentido, si se inclina por su presencia, será más una improvisación que un recambio natural y directo.

Una situación similar es la de Facundo Colidio, más allá de que viene siendo titular y, en todo caso, sufriría una reubicación posicional. Si en su puesto no está alcanzando su mejor versión, difícilmente se lo ubique como 9 de área -un lugar que lo incomoda y cuyas pruebas no han salido bien en el pasado- en los compromisos venideros.

Por condiciones naturales, las otras dos alternativas que aparecen ante la falta de variantes, son los juveniles Joaquín Freitas y Agustín Ruberto.

El primero ingresó en el complemento ante Boca y es una moneda de recambio habitual para el DT, mientras que el segundo ni siquiera sumó minutos desde la llegada del Chacho y hoy no es prioridad en la consideración.

El goleador del año de River se perdería, como mínimo, los partidos ante Aldosivi y Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura, y Bragantino y Carabobo, ambos de visitante, por Copa Sudamericana.

Además, no estaría para los octavos de final del torneo local y probablemente tampoco para la revancha ante los brasileños, en el Monumental.