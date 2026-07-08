El recordado antecedente de Argentina-Suiza en Brasil 2014 y los sobrevivientes de aquel duelo en San Pablo

Luego de la épica victoria de ayer ante Egipto, la Selección Argentina logró avanzar a cuartos de final del Mundial 2026. Allí, el combinado albiceleste cruzará ante Suiza, verdugo de Colombia por penales, encuentro a celebrarse el próximo sábado en Kansas City, desde las 22 de nuestro país.

Argentinos y suizos, dos viejos conocidos. El antecedente reciente nos remonta al Mundial de Brasil 2014, certamen que vio caer al elenco nacional en la final ante Alemania en el alargue por 1 a 0, pero que en instancias previas lo tuvo vencedor en el duelo ante los helvéticos.

Los dirigidos entonces por Alejandro Sabella llegaban con ciertas dudas en lo futbolístico, pero con una participación previa perfecta en la fase de grupos, habiendo derrotado consecutivamente a Bosnia (2-1), Irán (1-0) y a Nigeria (3-2).

Aquel 1° de julio de 2014, en el flamante Arena do Corinthians de San Pablo, el combinado albiceleste logró una sufrida y agónica victoria ante los suizos por 1 a 0, con un golazo de Ángel Di María a los a los 114 minutos de juego.

El combinado argentino formó ese día con Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo; Javier Mascherano, Fernando Gago; Ezequiel Lavezzi, Lionel Messi, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

El único sobreviviente de aquel plantel en la actualidad es Lionel Messi, la principal figura de nuestro seleccionado. En tanto que por el lado de los suizos, el mediocampista Granit Xhaka y el defensor Ricardo Rodríguez disputaron dicho encuentro y, con seguridad, serán titulares el próximo sábado doce años más tarde.

Será el tercer cruce de Argentina y Suiza en Copas del Mundo. Además del antecedente citado de Brasil 2014, ambos seleccionados se enfrentaron en Inglaterra 1966, con victoria argentina por 2 a 0, en un encuentro de fase de grupos.