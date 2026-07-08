Con Montiel, los 17 jugadores que pueden perderse las semifinales del Mundial si reciben una amarilla en cuartos

Gonzalo Montiel, el futbolista argentino que debe cuidarse de no recibir una amarilla si juega ante Suiza.

Con los ocho clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026, los países participantes ya conocen a sus rivales en la próxima instancia de mata-mata. En la misma, hay 17 jugadores que deberán cuidarse, debido a que si reciben una tarjeta amarilla se perderán una hipotética semifinal.

En este sentido, los ocho equipos que participan de esta instancia tienen jugadores que deberán cuidarse de no ser amonestados.

Quien más tienen son Inglaterra y Marruecos, con cuatro cada uno, mientras que la Selección Argentina tan solo tiene a uno, que es Gonzalo Montiel, amonestado en la victoria ante Cabo Verde.

De esta manera, estos 17 futbolistas que recibieron una tarjeta amarilla tanto en 16avos de final como en octavos de final, deberán cuidarse debido a que otra amonestación los marginará de una hipotética semifinal, siempre y cuando su selección logre avanzar de ronda.

Los 17 jugadores que deberán cuidarse de las amarillas en los cuartos de final del Mundial

Marruecos : Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.

: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss. Francia : Manu Koné y Michael Olise.

: Manu Koné y Michael Olise. España : Ferrán Torres.

: Ferrán Torres. Bélgica : Brandon Mechele.

: Brandon Mechele. Argentina : Gonzal Montiel.

: Gonzal Montiel. Suiza : Granit Xhaka, Denis Zakaría y Miro Muheim.

: Granit Xhaka, Denis Zakaría y Miro Muheim. Inglaterra : Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.

: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi. Noruega: Antonio Nusa.





Cómo se limpian las tarjeas amarillas en el Mundial

Las tarjetas amarillas se borrarán luego de la fase de grupos y de los cuartos de final. Esto quiere decir que, luego de dichas instancias, el contador de amonestaciones para los jugadores volverá a cero y no correrán el riesgo de ser suspendidos.

Cabe recordar que, si un jugador alcanza la segunda amarilla en la tercera jornada, deberá cumplir en 16avos. Por su parte, si un jugador recibe tarjetas en dos de los tres encuentros de dieciseisavos, octavos y cuartos, se perderá las semifinales.

Con esta reglamentación, se descarta la posibilidad de que un futbolista se pierda la final del Mundial por acumulación de tarjetas amarillas. La única forma de que un jugador quede suspendido para ese juego es que reciba una tarjeta roja.