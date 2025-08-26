AFA dio a conocer el precio y la modalidad de venta de entradas para ver a la Selección Argentina

La Selección Argentina jugará su último partido de local en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y la expectativa, como siempre, es máxima. El jueves 4 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental, donde Lionel Messi podría jugar su último partido oficial en el país con la camiseta albiceleste.

La Albiceleste, ya clasificada para el Mundial 2026, se volverá a presentar en el Estadio Monumental desde aquel empate en un tanto contra Colombia del pasado martes 10 de junio.

La venta de entradas ya tiene fecha confirmada y será exclusivamente online a través de www.deportick.com.

Los hinchas podrán acceder a la venta general desde este miércoles 27 de agosto a partir de las 17, mientras que quienes tengan American Express gozarán de una preventa exclusiva a partir de hoy, también desde las 17.

Los precios de las entradas para ver a la Selección Argentina