Histórico: Argentina rompió el récord de medallas en los Juegos Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior se llevan a cabo en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto, y la delegación argentina rompió el récord de medallas obtenidas. La comitiva compuesta por 338 atletas superó la cantidad de preseas que obtuvo en la anterior edición de Cali-Valle 2021.

Hasta el momento, los atletas argentinos consiguieron 74 medallas en total y buscarán agigantar la marca histórica.

El ciclismo consiguió las primeras alegrías para la delegación en Asunción 2025 con la medalla plateada de Julia Benedetti Venturella y la de bronce de Delfina Dibella Latorre, ambas en ruta contrarreloj individual. Mientras que también le dio dos doradas al equipo: Santiago Gruñeiro, en ómnium masculino de ciclismo de pista y Julieta Benedetti en ruta.

Además, Agostina Hein hizo historia en las pruebas de natación y completó su participación dándole nada menos que ocho medallas a la Argentina. De sus ocho, tres fueron doradas. Hein también participó en el relevo libre femenino 4×100 que ganó el bronce junto con Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna y Malena Santillán. Sumó al final la medalla plateada en el relevo 4×100 combinado femenino junto a Cecilia Diekele, Catalina Acacio y Gauna.

Como si fuera poco, también estuvo presente en las pruebas mixtas para quedarse con la plateada tanto en el relevo 4×100 libre junto con Ga una, Matías Chaillou y Matías Santiso. En el 4×100 combinado, obtuvo plata con Gauna, Ulises Saravia Peláez y Dante Nicola Rho.

A su vez, Ulises Saravia le dio otra dorada a la Argentina en la final de los 100 metros de espalda masculino. De esta manera, selló su clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.

Otra que sumó una medalla dorada en natación fue Malena Santillán, lo hizo en los 200 metros espalda que incluso vino acompañada de un récord sudamericano de 2:10.36.

La cantidad de medallas doradas no tardaron en aumentar, mediante Ignacio Espínola, quien se impuso en la categoría 58 kilos en taekwondo, mientras que las tenistas Sol Larraya y Candela Vázquez se quedaron con el doble femenino y el masculino también fue para Argentina gracias a Ian Vertberger y Dante Pagani.

Todas las medallas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Medallas doradas (21)

Agostina Hein – Natación – 400 metros libres femenino

Agostina Hein – Natación – 400 metros medley femenino

Malena Santillán – Natación – 200 metros espalda (récord sudamericano)

Ulises Saravia – Natación – 100 metros espalda (récord panamericano junior)

Agostina Hein – Natación – 200 metros medley femenino (récord argentino)

Santiago Gruñeiro – Ciclismo – Ómnium

José Materano, Matías Chaillou, Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia – Natación – 4x100relevo combinado masculino

Ignacio Espínola – Taekwondo

Sol Larraya y Candela Vázquez – Tenis – Dobles femenino

Ian Vertberger y Dante Pagani – Tenis – Dobles masculino

Julieta Benedetti – Ciclismo – Ruta

Rugby 7 – Masculino

Básquet 3×3 – Masculino

Hockey sobre césped – Masculino

Hockey sobre césped – femenino

Juan Manuel Arrieguez – Lanzamiento de bala

Aramís Sánchez – Canotaje – C1 1000m Masculino

Paulina Barreiro – Canotaje – K1 200m Femenino

Francisco Giorgis – Esquí Acuático y Wakeboard – Salto Masculino

Tomás Olivera – Atletismo – Lanzamiento de Martillo Masculino

Aramís Sánchez – Canotaje – C1 500m Masculino

Medallas plateadas (33)

Julieta Benedetti Venturella – Ciclismo Ruta -Contrarreloj individual femenino

Lucía Miralles – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country femenino

Nicolás Reynoso – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country masculino

Manuel Turone – Ciclismo BMX Freestyle (Neuquén)

Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla – Ciclismo pista – persecución por equipos

Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna – Ciclismo pista – velocidad por equipos

Julieta Benedetti – Ciclismo pista – Omnium

Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla – Remo – Cuatro sin timonel masculino

Santino Menin – Remo – Un Par de Remos Cortos Masculino

Joaquín Cisneros – Tiro – Trap masculino

Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez – Natación – 4×100 relevo estilo libre mixto

Ulises Cazau – Natación – 100 metros mariposa

Cecilia Dieleke – Natación – 100 metros espalda

Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna – Natación – 4 x 100m relevo combinado mixto

Magdalena Portela – Natación – 400 metros medley femenino

Hein, Gauna, Portela y Santillán – Natación – 4×200 relevo libre femenino

Catalina Borrelli – Esgrima – Sable individual femenino

Segundo Portabales – Squash- Individual masculino

Santiago Portabales y Francisco Alfonso – Squash – Dobles masculino

Cecilia Dieleke, Magdalena Portela, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán – 4×100 relevo combinado femenino

Matías Murillo – Ciclismo de pista – Keirin Masculino

Seleccionado argentino de Handball femenino

Sol Larraya – Tenis – Singles Femenino

Dante Pagani – Tenis – Singles Masculino

Santiago Portabales, Segundo Portabales y Francisco Alfonso – Squash – Equipos Masculino

Chiara Ferretti – iQ Foil de vela

Vicente Vergauven – Canotaje – K1 1000m Masculino

Bautista Ahumada Cirrincone – Esquí Acuático y Wakeboard – Slalom Masculino

Julieta Lucas – Gimnasia artística – All Around individual

Paulina Bareiro – Canotaje – K1 500m Femenino

Francisco Giorgis – Esquí acuático – Overall Masculino

Diego Benjamín Turner – Levantamiento de pesas – 79kg Masculino

María Paz Casadevall – Levantamiento de pesas – 63 kg Femenino

Medallas de bronce (20)