Histórico: Argentina rompió el récord de medallas en los Juegos Panamericanos Junior
La delegación argentina superó su marca histórica en la competencia. Lleva 21 medallas doradas, 33 plateadas y 20 de bronce. La competencia se extenderá hasta el 23 de agosto.
Los Juegos Panamericanos Junior se llevan a cabo en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto, y la delegación argentina rompió el récord de medallas obtenidas. La comitiva compuesta por 338 atletas superó la cantidad de preseas que obtuvo en la anterior edición de Cali-Valle 2021.
Hasta el momento, los atletas argentinos consiguieron 74 medallas en total y buscarán agigantar la marca histórica.
El ciclismo consiguió las primeras alegrías para la delegación en Asunción 2025 con la medalla plateada de Julia Benedetti Venturella y la de bronce de Delfina Dibella Latorre, ambas en ruta contrarreloj individual. Mientras que también le dio dos doradas al equipo: Santiago Gruñeiro, en ómnium masculino de ciclismo de pista y Julieta Benedetti en ruta.
Además, Agostina Hein hizo historia en las pruebas de natación y completó su participación dándole nada menos que ocho medallas a la Argentina. De sus ocho, tres fueron doradas. Hein también participó en el relevo libre femenino 4×100 que ganó el bronce junto con Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna y Malena Santillán. Sumó al final la medalla plateada en el relevo 4×100 combinado femenino junto a Cecilia Diekele, Catalina Acacio y Gauna.
Como si fuera poco, también estuvo presente en las pruebas mixtas para quedarse con la plateada tanto en el relevo 4×100 libre junto con Ga una, Matías Chaillou y Matías Santiso. En el 4×100 combinado, obtuvo plata con Gauna, Ulises Saravia Peláez y Dante Nicola Rho.
A su vez, Ulises Saravia le dio otra dorada a la Argentina en la final de los 100 metros de espalda masculino. De esta manera, selló su clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.
Otra que sumó una medalla dorada en natación fue Malena Santillán, lo hizo en los 200 metros espalda que incluso vino acompañada de un récord sudamericano de 2:10.36.
La cantidad de medallas doradas no tardaron en aumentar, mediante Ignacio Espínola, quien se impuso en la categoría 58 kilos en taekwondo, mientras que las tenistas Sol Larraya y Candela Vázquez se quedaron con el doble femenino y el masculino también fue para Argentina gracias a Ian Vertberger y Dante Pagani.
Todas las medallas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025
Medallas doradas (21)
- Agostina Hein – Natación – 400 metros libres femenino
- Agostina Hein – Natación – 400 metros medley femenino
- Malena Santillán – Natación – 200 metros espalda (récord sudamericano)
- Ulises Saravia – Natación – 100 metros espalda (récord panamericano junior)
- Agostina Hein – Natación – 200 metros medley femenino (récord argentino)
- Santiago Gruñeiro – Ciclismo – Ómnium
- José Materano, Matías Chaillou, Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia – Natación – 4x100relevo combinado masculino
- Ignacio Espínola – Taekwondo
- Sol Larraya y Candela Vázquez – Tenis – Dobles femenino
- Ian Vertberger y Dante Pagani – Tenis – Dobles masculino
- Julieta Benedetti – Ciclismo – Ruta
- Rugby 7 – Masculino
- Básquet 3×3 – Masculino
- Hockey sobre césped – Masculino
- Hockey sobre césped – femenino
- Juan Manuel Arrieguez – Lanzamiento de bala
- Aramís Sánchez – Canotaje – C1 1000m Masculino
- Paulina Barreiro – Canotaje – K1 200m Femenino
- Francisco Giorgis – Esquí Acuático y Wakeboard – Salto Masculino
- Tomás Olivera – Atletismo – Lanzamiento de Martillo Masculino
- Aramís Sánchez – Canotaje – C1 500m Masculino
Medallas plateadas (33)
- Julieta Benedetti Venturella – Ciclismo Ruta -Contrarreloj individual femenino
- Lucía Miralles – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country femenino
- Nicolás Reynoso – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country masculino
- Manuel Turone – Ciclismo BMX Freestyle (Neuquén)
- Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla – Ciclismo pista – persecución por equipos
- Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna – Ciclismo pista – velocidad por equipos
- Julieta Benedetti – Ciclismo pista – Omnium
- Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla – Remo – Cuatro sin timonel masculino
- Santino Menin – Remo – Un Par de Remos Cortos Masculino
- Joaquín Cisneros – Tiro – Trap masculino
- Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez – Natación – 4×100 relevo estilo libre mixto
- Ulises Cazau – Natación – 100 metros mariposa
- Cecilia Dieleke – Natación – 100 metros espalda
- Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna – Natación – 4 x 100m relevo combinado mixto
- Magdalena Portela – Natación – 400 metros medley femenino
- Hein, Gauna, Portela y Santillán – Natación – 4×200 relevo libre femenino
- Catalina Borrelli – Esgrima – Sable individual femenino
- Segundo Portabales – Squash- Individual masculino
- Santiago Portabales y Francisco Alfonso – Squash – Dobles masculino
- Cecilia Dieleke, Magdalena Portela, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán – 4×100 relevo combinado femenino
- Matías Murillo – Ciclismo de pista – Keirin Masculino
- Seleccionado argentino de Handball femenino
- Sol Larraya – Tenis – Singles Femenino
- Dante Pagani – Tenis – Singles Masculino
- Santiago Portabales, Segundo Portabales y Francisco Alfonso – Squash – Equipos Masculino
- Chiara Ferretti – iQ Foil de vela
- Vicente Vergauven – Canotaje – K1 1000m Masculino
- Bautista Ahumada Cirrincone – Esquí Acuático y Wakeboard – Slalom Masculino
- Julieta Lucas – Gimnasia artística – All Around individual
- Paulina Bareiro – Canotaje – K1 500m Femenino
- Francisco Giorgis – Esquí acuático – Overall Masculino
- Diego Benjamín Turner – Levantamiento de pesas – 79kg Masculino
- María Paz Casadevall – Levantamiento de pesas – 63 kg Femenino
Medallas de bronce (20)
- Delfina Dibella Latorre – Ciclismo Ruta – Contrarreloj individual femenino
- Alejo Betique – Ciclismo Pista – Velocidad
- Josefina Mella – Tiro – Pistola 10m aire femenino
- Alma Pueyo – Tiro con Arco – Recurvo Individual Femenino
- Esteban Silva – Tiro con Arco – Recurvo Individual Masculino (Neuquén)
- Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán – Natación – 4×100 Relevo estilo libre femenino
- Cecilia Dieleke – Natación – 200 metros espalda
- Matías Santiso – Natación – 200 metros libres
- Alem Yuma – Judo – -81kg masculino
- Morena Domínguez – Skateboarding – Street femenino
- Tomás Roberti y Tobías Weise Gontier – Gimnasia en trampolín sincronizado masculino
- Paula Rivero y Segundo Portabales – Squash – Dobles mixto
- Candela Vázquez – Tenis – Single Femenino
- María Oblán – Tiro – Rifle 10m Aire Femenino
- Mateo Di Leo – Taekwondo – Kyorugui 80kg masculino
- Brenda Ruiz – Taekwondo – Kyorugui 67kg femenino
- Octavio Salomón – Ciclismo – Ruta
- Ricardo Gómez – Lucha grecorromana 97 kilos
- Vicente Vergauven – Canotaje – K1 500m Masculino
- Lucrecia Amoroso – Wakeboard – Wakeboard Femenino
