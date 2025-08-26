La decisión de Riquelme luego de la reciente salida de Saracchi en Boca: ¿llega otro refuerzo?

Luego de varios idas y vueltas en el mercado de pases, finalmente Marcelo Saracchi se irá de Boca a préstamo con opción de compra al Celtic de Escocia. Marginado por Miguel Ángel Russo y sin chances para continuar, su salida será con un resarcimiento y le abre una puerta al Xeneize para incorporar otro jugador.

Sin embargo, todo indica que desde el conjunto de la Ribera no aprovecharán esta posibilidad y continuarán la temporada con el plantel que está.

Esto surge a partir de que el mercado de pases cerró el 24 de julio, pero el reglamento indica que si después de la fecha límite un futbolista es vendido o cedido al exterior, el club tendrá un cupo extra hasta el domingo 31 de agosto.

Pese a la decisión inicial, hay que seguir de cerca esta posibilidad que tiene el Xeneize porque la información es que Juan Román Riquelme no piensa indagar en la búsqueda de una incorporación, ya que sea para suplir a Saracchi o reforzar otro puesto.

Desde Brandsen 805 indicaron que salvo que aparezca una oportunidad irrechazable para potencia al equipo de Russo, no utilizarán el cupo extraordinario que otorga la AFA.

Marcelo Saracchi se va de Boca

El uruguayo no estaba en lo planes de Miguel Russo para este segundo semestre (se entrenaba apartado del plantel) y por ese motivo quería irse del club. Desde la dirigencia no le aceptaron la rescisión del contrato y pidió que lleve una oferta, lo que terminó ocurriendo de la mano del Celtic.

Desde el elenco escocés avanzaron en las negociaciones para quedarse con sus servicios mediante un préstamo por un año con cargo y opción de compra. Este martes emprendió su viaje rumbo a Europa.