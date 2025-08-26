Di María, la felicidad por su gol y un palito a Newell’s: «Todos nos juegan con cinco atrás»

Ángel Di María manifestó su alegría tras el gol que le marcó a Newell’s en el clásico para que Rosario Central lo gane por 1-0 y criticó el planteo defensivo de la Lepra y el resto de los rivales del Canalla: «Todos los equipos nos juegan con cinco atrás».

Sobre los últimos encuentros que disputó el elenco de Ariel Holan, Fideo continuó: «Eso quiere decir que nos tienen respeto, que vieron lo que hizo el semestre pasado Central y que ahora sigue de la misma manera».

"EL FÚTBOL ARGENTINO ES COMPLICADO… MISMO A RIVER LE TERMINAN EMPATANDO AYER EN EL MINUTO 95. A TODOS LES CUESTA"



Ángel Di María habló sobre el nivel del Torneo Clausura y la actualidad de Rosario Central. pic.twitter.com/uqVfgP9mck — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2025

A su vez, el campeón del mundo en Qatar resaltó el desempeño del equipo, que está invicto y sexto con diez puntos en la zona B: «Venimos haciendo las cosas muy bien, trabajando bien. El fútbol argentino está difícil, complicado, hay muchos partidos que terminan 0-0 o 1-0, le pasó a River ayer que le empataron en el final».

"A NEYMAR PORQUE LO QUIERO MUCHO Y SE LO QUE LE GUSTA EL FÚTBOL ARGENTINO"



A Di María le preguntaron por un jugador para compartir cancha el clásico y eligió al crack brasileño#PelotaParada pic.twitter.com/RWclt8VNfz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 26, 2025

Y también se refirió a la sequía de sus compañeros, Enzo Copetti y Alejo Véliz (este último marcó solo un tanto): «A todos les cuesta marcar, no solo a Copetti o Alejo, a todos los delanteros. Tenemos la tranquilidad de que estamos sacando puntos para los playoffs y la general, hay que seguir trabajando en lo táctico, lo técnico y tratar de poder convertir más».

Por otro lado, el extremo de 37 años manifestó que «es una alegría inmensa haber podido convertir en el clásico» y agregó: «Venía con la presión de que todavía no había ganado y tenía esa presión, más que nada por mi familia, que es la que sufre en momentos difíciles».

También reconoció que la mayoría de sus excompañeros de la Selección le escribieron para felicitarlo por semejante definición y señaló que atraviesa un momento único: «Lo que pasó en la Selección fue algo soñado. Ni yo por momentos a veces creo en todo lo que está pasando al final de mi carrera, así que estoy muy feliz. Vivir lo que estoy viviendo acá, venir todos los días y estar feliz, disfrutar cada día, es algo muy lindo. Intento pasarla bien en cada momento. Ojalá pueda seguir escribiendo historias».

Finalmente, se refirió a la presencia del exdelantero Marco Ruben en el estadio: «Es el ídolo máximo del club, se lo dije siempre y me puso muy contento de que estuviera. Sabía porque en un momento se escuchó el canto de la gente por él».

Con información de TyC Sports.