Ailén Lascano Micaz, coronada de gloria: «Todavía no caigo, cumplí un sueño»

“Algunos nadadores me hablaban de tiburones y otros de delfines, pero como nadadora se que la naturaleza manda y hay cosas que una no puede controlar. Había mucha gente comprometida con este nado, se tenían que alinear un montón de cosas para que resulta, pero estaba tranquila por iba a dar todo. Un día antes del desafío, me metí al Canal y le pedí permiso para cruzarlo”, contó Ailén Lascano Micaz, la primera y única argentina en obtener la Triple Corona.

Luego de más de 10 horas y media de nado a través de los 32,5 kilómetros que dividen la costa de California hasta la isla de Santa Catalina, la viedmense logró el miércoles pasado un hito histórico para la natación argentina.

“Todavía no caigo, estoy muy feliz de cumplir este sueño que tenía hace mucho tiempo y obtener este registro para el país”, aseguró la nadadora que, una vez más, rompió con todos los esquemas y se convirtió en un orgullo para Río Negro.

Tras sorprender al mundo con sus excelentes actuaciones en el Circuito Internacional de Aguas Heladas, donde llegó a ser la “1” del ranking, Ailén fue por más y encaró el objetivo de ser la primera argentina en lograr la Triple Corona.

En 2021 dio el primer paso con el desafío 20 Puentes de la isla de Manhattan, Nueva York, y a principios de 2023 se convirtió en la primera rionegrina en cruzar el Canal de la Mancha.

Las distancias, el frío, las temperaturas del agua y el estricto reglamento de la Channel Swimming Association no fueron impedimento para la viedmense que logró uno de los máximos desafíos como deportista extrema.

En diálogo con “Entre Redes” de RN Radio, Ailén dio detalles de cómo vivió su última experiencia: “Tuve que nadar de noche para llegar antes de la tarde, porque los vientos pueden complicar el cruce. Si bien estaba oscuro la luna iluminaba mucho y llegué a ver peces abajo mío. Un poco me asusté, pero nade con buena sensaciones”.

Lascano inició su última gran desafío cerca de las dos de la mañana de California con el agua a una temperatura de 14° grados, que sobre el final de la prueba llegó a los 19°. En este tipo de pruebas la naturaleza es fundamental y a último momento le comunicaron que cambiaban la dirección del recorrido para nadar en dirección de la costa a la isla. “La naturaleza manda”, repitió Ailén.

A lo largo de las más de diez horas de nado, la viedmense se apoyó en quienes la ayudaron a lo largo de su preparación y las palabras de aliento que le acercaban sus acompañantes en los fugaces momentos de hidratación.

“Me ven a mi nadando, pero atrás mío hay un montón de gente que hace esto posible y son fundamentales. Desde el equipo que estuvo ahí, hasta la preparación previa y los sponsor que hacen que esto sea realidad”, comentó.

El momento final fue el mayor tensión y alegría. “Cuando pise tierra no lo podía creer. Traté de pararme y me di cuenta que me costaba. Ahí me di fuerzas hasta tocar la pared y me recibió Sebastián, mi novio, con la bandera la Argentina y de Río Negro. Me sentí muy acompañada, fue muy hermoso”, detalló sobre el momento final.

Más allá del histórico logro obtenido, Ailén ahora va por más. Sus próximos objetivos estarán puestos en las competencias de Aguas Helada que se llevarán a cabo durante el invierno europeo (enero, febrero y marzo), pero quizás el nuevo y gran desafío extremo será completar las Siete Millas Heladas, que se trata de recorrer son 1.600 metros en aguas con temperaturas entre 0 y 5 grados en todos los continentes.

Lascano Micaz ya lo cumplió en Sudamérica, lo hizo en Bariloche en julio de 2023, África y Europa.

“Todavía me falta América del Norte, Oceanía y Asia. Pero el gran desafío va a ser la Antártida, porque uno de los siete tiene que ser con aguas a cero grados. Es algo que solo lo completaron dos personas en la historia”, comentó la viedmense.

Ahora, la nadadora disfruta de su histórico logro. Tendrá su momento para descansar y luego encarará los próximos desafíos para seguir escribiendo historia para la natación de Río Negro y Argentina.