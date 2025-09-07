Al Mundial de patín: Monje y Gader están camino a China para representar a la Selección Argentina

Lucía y Benjamín ya están camino a China para participar de otro Mundial. (Oscar Livera)

El puente Mundial ya es un clásico en Alta Barda y si esto ocurre es porque su cantera es inagotable. Lucía Monje y Benjamín Gader representarán a la Selección Argentina en la máxima cita de China y sus compañeros le hicieron la clásica despedida en la pista donde todos los días muestran su talento.

Esta vez, los que pasaron por el puente fueron ocho patinadores del club porque Josefina Reyes Petrelli, Marianella Salomón, Joaquín Matamala, Lucas Almeira, Caetano Martorella y David Toro se van a Rosario para participar en los Juegos JADAR, que se desarrollarán en Rosario. Los seis vestirán la casaca verde de Neuquén.

La banda de Alta Barda despidió a sus referentes, que se van al Mundial y a los JADAR. (Oscar Livera)

Tres neuquinos con destino a China

La presencia de Neuquén en China será triple porque además de Lucia Monje y Benjamin Gader, Franco Carrasco, la figura de Leones del Sur, representará al equipo Albiceleste, que será dirigido por Rubén Martínez. El certamen se disputará en la ciudad de Beidaihe, desde el 13 hasta el 21 de este mes.

Como siempre, los neuquinos dicen presente en el equipo nacional. Los tres ya tienen mundiales en el lomo y en este caso, compartirán plantel con Abril Affranchino, Fiorella Nieto, Naiara Sagasti, Tobías González, Ken Kuwada, Juan Cruz Livolsi y Jokin Ziaurriz.

Luci Monje pasa por el puente de Alta Barda. (Oscar Livera)

A sumar en los JADAR

El sexteto de patinadores de Alta Barda integra la delegación de Neuquén, que viajó a Rosario con 94 deportistas. Santa Fe y Rafaela serán las otras ciudades que tendrán acción en esta primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se extenderán hasta el domingo 14.

Ocho de la casa. Seis hacia Rosario, dos para China. (Oscar Livera)

Más de 3.000 deportistas de las 24 provincias participarán del certamen organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar).

La delegación viajará con el aporte del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, se compone de 118 personas: 74 deportistas, 20 entrenadores y 24 delegados.