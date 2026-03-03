Al Nassr confirmó la lesión de Cristiano Ronaldo, en medio de rumores sobre una posible salida de Arabia Saudita

El Al Nassr confirmó que el delantero portugués Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el isquiotibial, en medio de los rumores sobre una posible huida de Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

Según detalló Al Nassr, “Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el isquiotibial luego del último partido contra Al Fayha. Empezó el programa de rehabilitación y será evaluado día a día”.

El portugués de 41 años, que es el máximo goleador en la historia del fútbol, se encuentra en un gran momento en la torneo de la Liga Profesional Saudí, donde anotó 21 goles en 22 partidos esta temporada. La gran contribución del Bicho es clave para que su equipo lidere en dicha competencia, con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli.

Esta noticia se dio en medio de los rumores sobre una posible partida del portugués junto a su familia de Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente. Todo comenzó este martes por la mañana, cuando diversos medios aseguraron que había ido en su jet privado con destino a Madrid, España.

Varias plataformas de seguimiento aéreo habían registrado que un jet privado despegó desde Riad a las 20:00 y aterrizó en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras casi siete horas de vuelo. El trayecto incluyó el sobrevuelo de Egipto y el Mediterráneo antes de tocar suelo español.

Sin embargo, dicha información fue desmentida en las últimas horas y el luso continuaría en el país asiático, donde reside desde inicios del 2023.

Con información de Noticias Argentinas.