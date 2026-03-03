El viedmense Federico Esteban ganó una medalla de oro en el Mundial de Aguas Heladas en Finlandia
Federico marcó el mejor tiempo en la prueba de 100 metros pecho y se subió a lo más alto del podio en Oulu.
El Mundial de Natación en Aguas Heladas comenzó el lunes en la ciudad de Oulu, Finlandia, con la ceremonia inaugural y el tradicional desfile de delegaciones. El equipo argentino está integrado por 25 nadadores de distintos puntos del país.
Este martes se puso en marcha la competencia y el viedmense Federico Esteban volvió a destacarse a nivel internacional: ganó la medalla de oro en la prueba de 100 metros pecho, sumando un nuevo logro a su carrera.
El rionegrino registró un tiempo de 1m49s78 para quedarse con el primer puesto. El finlandés Pablo Tikkanen fue segundo, a 3s52, mientras que su compatriota Jan Levä completó el podio con un tiempo de 2m14s26.
La exigencia del certamen es extrema. En Oulu, las temperaturas rondan los -20°C, mientras que el agua se mantiene entre 0°C y 1°C. Los nadadores compiten únicamente con traje de baño, sin protección térmica adicional, un detalle que dimensiona aún más la actuación del representante de Viedma.
El campeonato reúne a 1.800 nadadores de 50 países, que participan en diez distancias y distintas disciplinas dentro de la modalidad de aguas heladas.
