Los Pumas 7’s van por su quinto título consecutivo en Vancouver: rivales y horarios

Los Los Pumas 7’s afrontarán este fin de semana una nueva etapa del circuito mundial de seven con un objetivo claro: conseguir su quinta medalla de oro consecutiva en Vancouver, una plaza en la que no conocen la derrota desde 2020.

El certamen se disputará el 7 y 8 de marzo en la ciudad canadiense y el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora integrará el Grupo B junto a Australia, Fiji y Francia, tres seleccionados de peso dentro del circuito.

El debut del seleccionado argentino será el sábado a las 15:57 (hora argentina) frente a Australia. Más tarde, ese mismo día, jugará a las 20:07 ante Fiji y cerrará la fase de grupos a las 23:34 contra Francia. Será una jornada exigente, con tres partidos en pocas horas, en una zona que reúne a equipos acostumbrados a disputar instancias decisivas en la World Rugby Sevens Series.

Desde el regreso pleno del circuito tras la pandemia, Argentina disputó 24 partidos en Vancouver desde 2022, con un saldo de 23 victorias y un empate. La única igualdad fue ante Francia en el inicio de la temporada 2022/23. Desde entonces, encadenó 23 triunfos consecutivos en esta sede.

La última derrota del conjunto nacional en este escenario se remonta al 8 de marzo de 2020, cuando cayó ante Irlanda por 31-26 en el duelo por el 13º puesto. En 2021 no participó debido a la pandemia.

El plantel de los Pumas 7’s para Vancouver y Nueva York

Posterior a Vancouver, el seleccionado disputará el último turno de Nueva York (14 y 15 de marzo) que será la última parada del SVNS 2025/2026.

El plantel tendrá dos ausencias de peso respecto a las etapas anteriores de Singapur y Perth: Joaquín Pellandini y Santiago Mare no serán parte de la gira. Pellandini quedó desafectado por una lesión en el hombro y Mare por una molestia en el pie.

En lugar de los lesionados fueron convocados Lautaro Bazán Vélez y Sebastián Dubuc. La lista definitiva está compuesta por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.