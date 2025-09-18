Alarma para Lionel Scaloni: la Selección Argentina cortó la mejor racha de su historia

La Selección Argentina finalizó su participación en las Eliminatorias con una derrota y sufrió el cierre de su mejor racha histórica. Luego de casi dos años y medio, el combinado campeón del mundo y bicampeón de América le puso fin a su estadía en el puesto número 1 del ranking FIFA.

La caída 1-0 ante Ecuador en Guayaquil en el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas hizo que la Albiceleste caiga al tercer puesto de la clasificación global con 1870,32 puntos. Por encima ahora está la nueva líder España con 1875,37, seguida por Francia con 1870,92.

Para establecer este ranking, la FIFA utiliza el sistema Elo, que destaca los resultados según la dificultad de los rivales y la importancia de los partidos, fue determinante en el cambio. La derrota ante el combinado que dirige Sebastián Beccacece, que ocupa el 23° escalón con 1570,68, redujo la puntuación albiceleste.

Este método premia los triunfos ante rivales de mayor jerarquía y castiga las derrotas ante equipos más bajos en el ranking. Por eso, la caída en Guayaquil le costó caro a Argentina.

El Top 10 del ranking FIFA.

La Selección Argentina perdió el primer lugar en el ranking FIFA

Esta nueva ubicación en el ranking marca el cierre de un dominio en la cima que comenzó tras la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y se consolidó con el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato continental en Estados Unidos 2024.

Sin embargo, su lugar como cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Mundo 2026 está asegurado por ser el vigente campeón, al igual que los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Este registro dejó una marca historica, en el que Argentino estuvo 2 años, 5 meses y 12 días en la cima. Desde el 6 de abril de 2023 al 17 de septiembre de 2025. Cabe remarcar es que España, además de destronar a la Albiceleste, se convirtió en el primer país en liderar al mismo tiempo el ranking masculino y femenino.