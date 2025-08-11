Karting con caja: Franco Rossomano arrancó el Clausura con una doble victoria

En El Anfiteatro de Fernández Oro se desarrolló durante el fin de semana la primera doble fecha del torneo Clausura del karting con caja. Brilló Franco Rossomanno, con dos triunfos en la división Internacional. Lucas López fue el otro que celebró por duplicado en el comienzo de la segunda competencia de la temporada.

Fueron dos triunfos diferentes para Rossomano, pero con el mismo sabor. Primero hizo una gran maniobra sobre el final de la carrera y relegó al campeón vigente, Jerónimo Varela, por apenas 1s03. Ya en el cierro, dominó con mucho más margen y le sacó 9s9 a Federico Ferrero. Bruno Sampirisi quedó tercero en ambas finales.

Lucas López también festejó por duplicado

El otro que festejó en las dos jornadas fue Lucas López, en la categoría Varrilleros. El sábado le sacó 1s4 a Luciano Chamorro y el domingo aventajó por 3s6 a Sebastián López. Sebastián Herrera fue tercero el sábado y Benjamín Roldán, el domingo.

Lucas López hizo la diferencia entre los Varilleros. (Prensa KCC)

Además, hubo una buena cosecha de Andrés Briane, quien terminó segundo y primero en las finales de Junior. También hizo un gran trabajo Ciro Suárez, que ganó el sábado y fue tercero en la jornada dominical. Thomas Albornoz y Bautista Cruces completaron la grilla de los ocupantes del podio en esta categoría.

Así terminaron las otras categorías

En la Master los ganadores fueron Alejando Carrasco y Santiago González, donde Oscar Rebolledo, Agustín Herrera, Francisco Chao y Martín González lograron meterse en el top 3. Julián Ortiz arrancó muy bien en la Senior: el sábado terminó primero en la pista pero fue recargado y Bautista Datri heredó el triunfo. Ya el domingo, Ortiz tuvo revancha y celebró junto al equipo de Matías Tapia. Lo escoltaron Franco Battistuzzi y Lautaro Angelone en la fecha de cierre y Fderico Ferrero completó el podio del sábado.

En la Pre Junior vencieron Liam Scalora e Iker Medel y en la Escuelita lo hicieron Stéfano Tierno y Benicio Battistuzzi. La próxima fecha, otra vez con doble actividad, se correrá entre el 5 y el 7 de septiembre en Rincón de los Sauces.