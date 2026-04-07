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Alcaraz derrotó a Báez en Montecarlo y fue sincero: «Voy a perder el número 1»

Carlos Alcaraz venció a Sebastián Báez en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo y, después del partido, reveló que mantenerse en el No. 1 del ranking no está entre sus objetivos.

Redacción

Por Redacción

Alcaraz demostró un gran nivel y derrotó a Báez en su presentación en Montecarlo. (AFP)

Alcaraz demostró un gran nivel y derrotó a Báez en su presentación en Montecarlo. (AFP)

En apenas 70 minutos, Carlos Alcaraz derrotó a Sebastián Báez en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo y avanzó a los octavos de final con una sólida actuación.

El español se impuso por 6-1 y 6-3 ante el argentino, que venía de superar en la primera ronda a Stan Wawrinka por 7-5 y 7-5.

Además del triunfo, el murciano alcanzó una marca personal destacada: llegó a 14 victorias consecutivas sobre polvo de ladrillo, igualando su mejor registro, logrado en 2022.

Más allá del resultado, Alcaraz puso el foco en la pelea por el ranking y fue sincero sobre sus chances de mantenerse en la cima. «Sé que voy a perder el número uno del mundo, no sé si será en este torneo o en el siguiente. Defiendo muchos puntos y será difícil sostenerlos», reconoció tras el partido.

En la misma línea, el actual líder del ranking explicó que no es una preocupación central en este momento de la temporada: «Si pasa, pasará. Jannik sumará porque no defiende nada. Yo voy a hacer lo que pueda, pero el número uno no es algo que esté ahora mismo en mi cabeza. El objetivo es sentirme lo mejor posible sobre tierra batida», agregó.

En los octavos de final, Alcaraz podría cruzarse con otro argentino: su próximo rival saldrá del duelo entre el platense Tomás Etcheverry y el francés Terence Atmane.

Por el otro lado del cuadro, Jannik Sinner también avanzó con autoridad tras vencer a Ugo Humbert por 6-3 y 6-0. El italiano también podría enfrentarse a un argentino en la próxima ronda, ya que su rival saldrá del cruce entre Francisco Cerúndolo y el checo Tomáš Macháč.


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En apenas 70 minutos, Carlos Alcaraz derrotó a Sebastián Báez en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo y avanzó a los octavos de final con una sólida actuación.

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