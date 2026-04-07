Alcaraz derrotó a Báez en Montecarlo y fue sincero: «Voy a perder el número 1»

En apenas 70 minutos, Carlos Alcaraz derrotó a Sebastián Báez en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo y avanzó a los octavos de final con una sólida actuación.

El español se impuso por 6-1 y 6-3 ante el argentino, que venía de superar en la primera ronda a Stan Wawrinka por 7-5 y 7-5.

Además del triunfo, el murciano alcanzó una marca personal destacada: llegó a 14 victorias consecutivas sobre polvo de ladrillo, igualando su mejor registro, logrado en 2022.

Más allá del resultado, Alcaraz puso el foco en la pelea por el ranking y fue sincero sobre sus chances de mantenerse en la cima. «Sé que voy a perder el número uno del mundo, no sé si será en este torneo o en el siguiente. Defiendo muchos puntos y será difícil sostenerlos», reconoció tras el partido.

En la misma línea, el actual líder del ranking explicó que no es una preocupación central en este momento de la temporada: «Si pasa, pasará. Jannik sumará porque no defiende nada. Yo voy a hacer lo que pueda, pero el número uno no es algo que esté ahora mismo en mi cabeza. El objetivo es sentirme lo mejor posible sobre tierra batida», agregó.

🗣️ “Voy a perder el Número 1 del mundo. No sé si será en este torneo o en el próximo, pero defiendo muchos puntos y me será muy difícil defenderlos. Jannik también sumará puntos. El Número 1 no está en mi mente ahora mismo”.



Carlitos, muy sincero. pic.twitter.com/HXejPVZhWX — José Morón (@jmgmoron) April 7, 2026

En los octavos de final, Alcaraz podría cruzarse con otro argentino: su próximo rival saldrá del duelo entre el platense Tomás Etcheverry y el francés Terence Atmane.

Por el otro lado del cuadro, Jannik Sinner también avanzó con autoridad tras vencer a Ugo Humbert por 6-3 y 6-0. El italiano también podría enfrentarse a un argentino en la próxima ronda, ya que su rival saldrá del cruce entre Francisco Cerúndolo y el checo Tomáš Macháč.