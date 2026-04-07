Masters 1000 de Montecarlo: Etcheverry derrotó a Dimitrov y Báez cayó ante Alcaraz

Este martes se completó la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo. El último argentino en salir a la cancha fue Tomás Etcheverry. El Retu se hizo fuerte en el polvo de ladrillo y obtuvo un trabajado triunfo ante el búlgaro Grigor Dimitrov (93°) por 6-4, 2-6 y 6-3 en una hora y 56 minutos de juego.

De esta forma, se metió por tercer año consecutivo entre los 32 mejores del certamen. En la próxima instancia, el platense se verá las caras contra el francés Terence Atmane (45°). Será el primer enfrentamiento entre ambos.

El que poco pudo hacer fue Sebastián Báez. Luego de debutar con una importante victoria frente a Wawrinka (doble 7-5), el bonaerense se cruzó con Carlos Alcaraz y cayó por 6-1 y 6-3, en tan solo una hora y 9 minutos de partido. A pesar de la caída, el tenista de 25 años escaló posiciones: en el ranking en vivo se ubica en la 57° posición.

Seba Báez no pudo ante el mejor del mundo.

En el primer set, el número 1 del mundo le quebró el servicio 4 veces al argentino, que solo pudo mantener su saque en una ocasión. En el segundo parcial la dinámica fue muy parecida, hasta que Báez dio la sorpresa y quebró en el septimo game para sacar 3-4. Cuando parecía que Seba igualaría la manga, apareció toda la categoría del español y se llevó el encuentro.

El actual campeón del torneo volverá a jugar recién el jueves y se podría enfrentar a otro tenista albiceleste en octavos de final: espera al ganador de Etcheverry – Atmane.

Además, esta mañana debutó Jannik Sinner. En busca de su primer título en el Principado, el italiano apabulló al francés Humbert por 6-3 y 6-0 en una hora y cuatro minutos y logró su 18° victoria consecutiva, ya que viene de ganar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. En la siguiente ronda espera por el triunfador de Cerúndolo – Machac.

Sinner está imparable: lleva ganados 36 sets consecutivos y va en busca de su primer corona en Montecarlo.

Francisco Cerúndolo juega este miércoles

Tras derrotar sólidamente a Stefanos Tsitsipas (7-5, 6-4) en el debut, Francisco Cerúndolo volverá a tener contacto con la arcilla este miércoles. La mejor raqueta nacional (19°) se medirá ante el checo Tomas Machac, con horario a confirmar en las próximas horas.

Será la cuarta vez consecutiva que juega esta instancia en Montecarlo, en igual cantidad de participaciones. Pero el tenista de 27 años tratará por primera vez de avanzar a los octavos de este prestigioso certamen.