Alcaraz ganó y recuperó el primer puesto en el ranking mundial

Carlos Alcaraz le ganó a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 y se aseguró cerrar el año en lo más alto del ranking, recuperando el lugar que le había arrebatado Jannik Sinner después de consagrarse campeón en el Rolex Masters de París.

Para terminar la temporada como número 1 del mundo, el murciano necesitaba ganar tres partidos en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito, y no decepcionó: cumplió en la fase de grupos venciendo a Taylor Fritz (6-7, 7-5, 6-3), Álex de Miñaur (7-6, 6-2) y el mencionado Musetti.

Con esos resultados, el español se clasificó a las semifinales invicto, como líder del grupo Jimmy Connors, y el sábado enfrentará al ganador del duelo del grupo Björn Borg entre Alexander Zverev y Félix Auger-Aliassime (este jueves a las 16.30).

El escolta de Alcaraz fue Álex de Miñaur, que jugará su semifinal ante Jannik Sinner. El italiano se mide mañana desde las 10 con el estadounidense Ben Shelton, ya eliminado tras perder sus dos partidos.

Del otro lado, Sinner llega con una racha impresionante: acumula 28 victorias consecutivas en superficie dura y aparece como el gran rival a vencer para Alcaraz. Si ambos ganan sus semifinales, se encontrarán en la final del domingo, en lo que sería el último partido de la temporada para ambos (sin contar la Copa Davis, a la que Sinner se bajó pero donde Alcaraz sí competirá).