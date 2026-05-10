San Lorenzo se puso al frente en el alargue y le gana a River en el Monumental

San Lorenzo le gana a River en el Monumental. (Foto: Alejandro Pagni - Clarín Fotos)

Por los octavos de final del Apertura de la Liga Profesional, San Lorenzo le gana 2 a 1 a River en el alargue en el Monumental. Empataron 1 a 1 en los 90′ y el Ciclón se puso al frente en el primer tiempo de prórroga con un cabezazo de Fabricio López.

El Ciclón juega con 10 por la expulsión de Matías Reali que le pegó un duro planchazo a Tomás Galván. El árbitro, Sebastián Zunino, sacó amarilla pero revisó la jugada en el VAR y la cambió por roja.

ATENCIÓN: ROJA PARA REALI EN SAN LORENZO VS. RIVER POR ESTA PLANCHA ANTE GALVÁN. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



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A los 37′, ya con uno menos, San Lorenzo abrió el marcador con un preciso centro de Nahuel Barrios al segundo palo que cabeceó Rodrigo Auzmendi a la espalda de Lautaro Rivero.

¡ARRIBA EL CICLÓN CON UNO MENOS! Gran cabezazo de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo ante River en el Más Monumental.



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River tuvo varias chances claras pero falló en la definición. El arquero Orlando Gill le sacó un derechazo a Fausto Vera y Galván se lo perdió antes del descanso con un derechazo adentro del área que salió apenas desviado.

En el complemento, ingresó Juanfer Quintero y asistió al Huevo Acuña para el 1 a 1. El zapalino entró por el segundo palo y la cruzó con una volea de zurda.

¡¡¡LO GRITÓ CON TODO!!! Se combinaron Acuña y Juanfer y el Huevo marcó el 1-1 de River contra San Lorenzo.



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En el comienzo del alargue, San Lorenzo se puso nuevamente al frente con un cabezazo de Fabricio López en un tiro libre de Facundo Gulli.