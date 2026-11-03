Ana Cenci, de Zapala, se coronó campeona en el 12° Mundial de Portugal

La neuquina, en lo más alto del podio en Albufeira. (Gentileza)

Ana Lucía Cenci, la nadadora zapalina de 24 años, hizo historia en el 12° Mundial de natación para personas con síndrome de Down. Con una gran actuación, ganó la prueba de los 50 metros mariposa y se colgó la medalla de oro.

Anita clavó el cronómetro en 45s44/100 para dejar en el camino a la británica Alexandra Edwards (45.49), en una de las mejores definiciones del torneo que se disputa en el centro deportivo de Albufeira, Portugal.

Anita aportó un oro para la Selección Argentina. (Gentileza)

La nadadora de Zapala forma parte de la Selección Argentina y fue ratificada en el equipo en abril pasado, convocada por la Federación Argentina de Atletas con Síndrome de Down (FADASD).

Durante gran parte de su trayectoria entrenó y compitió en su ciudad, para brillar y coleccionar títulos nacionales y medallas de oro en competencias nacionales, los ParaEpade y los ParaAraucanía, con la camiseta de Neuquén.

El equipo argentino que compite en Portugal

El certamen ecuménico se puso en marca el 30 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre, y seguramente Ana será convocada para otras competencias. La neuquina comparte equipo con Nicolás Améndola, Joaquín Perren, Bautista Bal, Joaquín Scaglione, Eduardo Benítez, Agustín Marengo, Ernesto Passara, Agustín Bertolotto, Mauricio Nistal, Faustina Romero, Amparo Pérez Núñez, Clara Lagos, Amparo Mateo Cecchi y Rodrigo Aban.

El equipo argentino que compite en Portugal.

Además de los 15 deportistas, la delegación Albiceleste está compuesta por los integrantes del cuerpo técnico: Marcos Bertone, Facundo Carracedo, Carina Monachesi, Marcelo Ruiz Díaz y María Belén Ré.

Info: FM Urbana-Zapala