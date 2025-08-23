Ángel Di María jugará su tercer clásico con Rosario Central: cómo le fue en los anteriores

Rosario Central y Newell’s protagonizarán una nueva edición del clásico rosarino en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El duelo pone en vilo a toda la ciudad, sin embargo, todas las miradas estarán puestas en Ángel Di María, que se enfrentará a su clásico rival después de 18 años.

Será el tercer clásico de Di María en Primera División. Su debut fue el 2 de abril de 2006 en el Gigante de Arroyito, cuando ingresó en el ST en lugar de Eduardo Coudet. Esa tarde, Central y Newell’s empataron 0 a 0.

La segunda vez llegó el 6 de mayo de 2007, en el Coloso Marcelo Bielsa donde el Canalla cayó 1-0 con gol de Óscar Cardozo y Fideo jugó los 90 minutos. Aquella derrota fue su último clásico antes de emigrar a Europa.

Ahora, con 37 años y una carrera repleta de títulos a nivel clubes y con la Selección Argentina, Di María intentará saldar la deuda pendiente de ganar el partido ante su clásico rival.

Central llega con la confianza de una racha favorable de seis clásicos sin derrotas, mientras que Newell’s no festeja desde marzo de 2022. Sin embargo, el presente futbolístico del equipo de Ariel Holan genera dudas tras cuatro partidos sin triunfos en el Gigante.

El regreso de Di María tendrá un condimento especial porque será capitán, llevará la camiseta número 11 y buscará cumplir con una cuenta pendiente que lo persigue desde sus primeros pasos como profesional.