Antecedentes de Argentina-Austria: triplete de Diego y un historial favorable para la albiceleste

Navegando en la historia del fútbol moderno, encontramos que argentinos y austríacos, selecciones que hoy, desde las 14, se verán las caras en Dallas por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, ya se enfrentaron en el pasado.

Concretamente, ambos combinados se vieron las caras en dos oportunidades, con triunfo argentino en el primer encuentro y un empate en el segundo. Y vaya casualidad, Argentina, tal como sucederá hoy, se presentaba como el campeón del mundo.

El primero de los duelos ocurrió el 21 de mayo de 1980, en el Praterstadion de Viena, un partido amistoso recordado especialmente por el triplete anotado por Diego Armando Maradona, por entonces, la incipiente figura del fútbol mundial.

Argentina, que venía de ser campeona en 1978 con la dirección técnica de César Luis Menotti, destacaba entonces por la rutilante presencia de un Maradona ya pieza indiscutible en el equipo. Aquella tarde, Diego fue titular y la gran figura del encuentro.

Fue goleada albiceleste por 5 a 1, con tantos de Santiago Santamaría, Leopoldo Luque y el hat-trick de Maradona. El descuento de los austríacos se daría a través de Kurt Jara.

Diez años más tarde, el 3 de mayo de 1990, ya con Carlos Salvador Bilardo como entrenador y en la previa del Mundial de Italia, argentinos y austríacos volvieron a enfrentarse, aunque esta vez en el Ernst-Happel-Stadion de Viena.

En esta oportunidad, Argentina empató 1 a 1 con los europeos, en uno de los amistosos previos rumbo al Mundial de Italia 1990. Manfred Zsak marcó para Austria, mientras que Jorge Burruchaga empardó las acciones.