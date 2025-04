Antonia Malloni, la jugadora de hockey de Roca que llegó a la Selección y rindió homenaje a su abuelo excombatiente de Malvinas

Antonia Malloni, jugadora de hockey en Roca Rugby Club, cumplió el sueño de toda deportista: vistió los colores de la Selección Argentina femenina Sub-16, en una importante gira por Chile. A sus 14 años, lleva una década detrás de la bocha y con el apoyo de su familia, pilar de su vida, planea entrenar para disfrutar y competir con su amado club.

Tonia, como la llaman sus afectos, tuvo su primer acercamiento con el deporte a los cuatro años. En dialogo con el programa Diario del Mediodía, que se emite por RÍO NEGRO RADIO, contó: «Cuando agarró el palo de hockey por primera vez, no lo solté más».

Antonia Malloni en el estudio de Río Negro Radio. (Foto: Alejandro Carnevale)

En su vida practicó gimnasia, en paralelo, pero nunca dejó el deporte que la apasiona. Actualmente, entrena dos veces por semana en su club, también participa de las prácticas con la Sub-19 y complementa con gimnasio.

Además de mantener una conducta disciplinada en el deporte, también hace un gran esfuerzo para rendir en la escuela. «Trato de no dejarla, hago tareas, intento estudiar antes porque me interesa mucho. Me llevo bien con los profes para poder cumplir con los viajes», explicó y agregó que sus compañeras de curso la apoyan y le pasan el material cuando está afuera.

Si bien, su familia siempre le inculcó el disfrute del deporte, Antonia quiere mantenerse en forma para ser competitiva. Por eso, ajustó varios aspectos para estar a la altura. «Cambié la alimentación porque sabía que se venía este proyecto (la convocatoria al seleccionado). El descanso es fundamental e intento cumplirlo», sostuvo.

Luego reveló que se enteró de su convocatoria de una manera insólita y graciosa. «Fue muy raro. Una amiga estaba en Neuquén y me mandó un mensaje: ‘¡Felicidades por la convocatoria!’. Ahí me enteré», compartió entre risas.

En cuanto a la convocatoria, la joven de 14 años comentó que el proceso de selección incluyó evaluaciones en torneos regionales y centros de tecnificación, donde los veedores observan deportistas.

Luego detalló que gira con la delegación Argentina fue intensa porque primero se concentraron en Mendoza, con partidos ante el seleccionado local, y luego jugaron cuatro días seguidos en Chile.

«Soy categoría 2010 y el año pasado no pude ir porque no tenía edad para ir al Cenard. Pero esta vez sí, y por suerte estuve a la altura. Nos llevamos muy bien en el equipo«, indicó.

El homenaje a su abuelo, un excombatiente de Malvinas que se hizo viral

Además, en pleno viaje con la selección, Antonia hizo un homenaje especial. Se pintó la bandera argentina en el brazo, escribió «1982» acompañado de un «abuelo” con un corazón. Fue su forma de recordar a su abuelo Roberto, un excombatiente de Malvinas.

El gesto se hizo viral en redes sociales el 2 de abril, fecha conmemorativa en el país. «Es mi orgullo, lo admiro desde siempre. Por eso quería rendirle homenaje», destacó y añadió que venía pensando en hacer ese homenaje.

Luego destacó que en Río Negro el nivel de la disciplina se mantiene en crecimiento constante. «En Buenos Aires y Mendoza ya están más avanzados, pero allá se conoce otro tipo de juego y eso me ayudó», contó sobre su experiencia en la gira.

La psicología ocupa un rol clave en el desarrollo de los deportistas

El trabajo interdisciplinario es fundamental en la vida de una deportista. Por eso, la jugadora de hockey reveló que la última convocatoria regional, trabajó con un psicólogo deportivo. «Me dijo que tenía que bajar los nervios y subir el disfrute. Eso me sirvió mucho. Hay que disfrutar el proceso».

La familia tiene un rol clave en el día a día con el hockey. «Son fundamentales, me acompañan a todos lados, me ayudan en lo psicológico, me dan devoluciones de los partidos. Si no fuera por ellos no hubiera llegado. Mi mamá nunca tuvo expectativas, solo me dijo que disfrute de jugar«.

El club es su segunda casa. Allí creció, entrena hasta el día de hoy y también comparte los logros colectivos e individuales. «El otro día me hicieron un recibimiento y me hicieron llorar. Desde la categoría más chica a la mía. Que me quieran me hace feliz. Tengo un grupo muy lindo», subrayó.

Antonia participa de cuatro torneos: juega con la selección de Río Negro, compite en torneos regionales y en el torneo rionegrino e integración con su club. Además, entrena con la Sub-19 para adaptarse a nuevas exigencias.

En el corto plazo, Antonia tiene claras sus prioridades. «Primero, mi club. Después, quiero seguir quedando en las convocatorias», expresó la jugadora de hockey que disfruta de su presente en el club de Roca que la vio crecer, junto a sus compañeras que la motivan y celebran sus logros.

Escuchá a Antonia Malloni en «El Diario del mediodía», por RÍO NEGRO RADIO:

