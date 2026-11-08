Antonia Vergara, la gran campeona del W15 Neuquén II en la Asociación Española

Fueron dos semanas a puro tenis en Neuquén. Este domingo, con una destacada actuación de la chilena Antonia Vergara Rivera, de apenas 19 años y ubicada en el puesto N° 433 del ranking WTA hasta la actualización del lunes, llegó a su fin el W15 Neuquén II. El torneo profesional femenino del ITF World Tennis Tour se disputó en la Asociación Española y repartió 15.000 dólares en premios.

En la final de singles, la trasandina derrotó a la bonaerense Justina González Daniele (20 años, N° 404 del escalafón mundial) por 6-3 y 6-4 y se quedó con el trofeo del certamen organizado por la Federación Neuquina de Tenis, con el aval de la AAT.

Justina González Daniele, la subcampeona del W15 Neuquén II que representará a Argentina en la Billie Jean King Cup. (Foto: Prensa Federación Neuquina de Tenis)

Además, Vergara ya se había consagrado en dobles el sábado. Junto a su compatriota Fernanda Labraña, derrotó por 6-4, 4-6 y 10-7 a la dupla integrada por la cordobesa Luciana Moyano y la peruana Camila Romero.

Cabe destacar que tanto Justina González Daniele como Luciana Moyano fueron convocadas por la capitana Paola Suárez para representar a Argentina en la serie frente a Japón, en busca del ascenso al Grupo Mundial I de la Billie Jean King Cup. La eliminatoria se disputará el 21 y 22 de noviembre en Tokio.

Otra de las integrantes del equipo argentino que participó del torneo fue Sol Larraya Guidi, tandilense de apenas 18 años. Su participación en singles concluyó en la segunda ronda, donde cayó ante la bonaerense Berta Bonardi. En dobles, en tanto, alcanzó las semifinales, instancia en la que perdió ante la pareja conformada por Moyano y Romero.

Por otro lado, el certamen también contó con presencia regional: las neuquinas Sofía Madrid Rocca (22 años, N° 1458 del ranking) e Isabel Arabarco (16, N° 1506), y la rionegrina Rosario Jurado (14 años, sin ranking), quienes continúan sumando experiencia en el tenis profesional.

De esta manera, se cerraron dos semanas de competencia en la capital provincial. Previamente, se había disputado la primera edición del W15 Neuquén en el Rincón Club de Campo, donde la bonaerense Josefina Estévez derrotó a Moyano en la final y conquistó su primer título profesional.