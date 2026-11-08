La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina: el saludo con Milei y su primer contacto con los fieles

Tras 39 años de espera, un sumo pontífice volvió a pisar suelo argentino. El papa León XIV aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery a bordo de un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas proveniente de Montevideo, Uruguay. Al pie de la escalerilla, el presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial, marcando el inicio de una intensa agenda apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Foto: Clarín Fotografía.

Tras el primer saludo protocolar con el jefe de Estado, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó el Himno Nacional Argentino para dar formalmente la bienvenida a la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

El traslado desde Uruguay se concretó en el vuelo AR1091, operado por un Boeing 737 MAX 8 ploteado de forma especial. El fuselaje exhibía el escudo oficial del Papa con el lema en latín “In Illo Uno Unum” («En aquel que es uno, somos uno») y la inscripción “Pontifex Maximus”. Durante el viaje, la tripulación saludó al pontífice por los altoparlantes: «Es un orgullo acompañar a Su Santidad. Nos honra contar con su presencia a bordo».

Mientras tanto, miles y miles de fieles coparon las calles para recibir al Santo Padre.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Fotografía.

A las 17:18 horas, el líder religioso concretó su primera actividad pública de la gira con una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en el barrio porteño de Retiro. El Papa depositó una ofrenda floral y brindó un homenaje al prócer acompañado por el tradicional desfile del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Plaza San Martín. Visita del Papa León XIV a la Argentina. Foto: Francisco Loureiro.

Plaza San Martín. Visita del Papa León XIV a la Argentina, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Francisco Loureiro

La agenda oficial en la Casa Rosada y el Palacio Libertad

A partir de las 17:20 horas, el cronograma oficial continúa con la ceremonia de bienvenida institucional en la Casa de Gobierno. Allí, el Santo Padre mantendrá una reunión de carácter privado con el presidente Milei tras saludar a todos los integrantes del Gabinete.

Visita del papa León XIV en Palacio Libertad. Foto Julio Rui.

Posteriormente, a las 18:30 horas, la comitiva papal se trasladará hacia el Palacio Libertad para encabezar un encuentro con autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil. En el lugar ya aguardan figuras políticas destacadas, como el expresidente Mauricio Macri, junto a diputados y senadores de distintos espacios.

Visita del papa León XIV en Palacio Libertad. Foto Julio Rui.

La primera jornada finalizará a las 19:00 horas, cuando Milei y el papa León XIV dirijan un mensaje público que se transmitirá a todo el país mediante cadena nacional.

Reflexiones previas y operativo especial

Durante la mañana del domingo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó la trascendencia del evento en su cuenta de la red social X. «Deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en ‘Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'», expresó la funcionaria, quien además agradeció el trabajo conjunto entre los equipos del Gobierno nacional y de las jurisdicciones de CABA, Buenos Aires y Córdoba.

Foto: Clarín Fotografía.

Para facilitar la masiva participación de los fieles, el Gobierno dispuso un esquema excepcional de transporte público. Los colectivos y trenes de jurisdicción nacional circularán con un cronograma extendido equivalente a un día hábil hasta la noche del miércoles 11, a pesar de los feriados decretados por la visita.

A su vez, el Estado entregó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios designados por la Iglesia y programó servicios ferroviarios nocturnos en las principales líneas del AMBA. En materia aeronáutica, las operaciones en Aeroparque, Ezeiza y el aeropuerto de Córdoba registrarán restricciones temporales y reprogramaciones durante los horarios de arribo y partida del vuelo papal.