De paraje a pueblo: crean una comisión de fomento para ordenar la expansión de Villa Lago Meliquina

El Gobierno provincial creó por decreto este domingo una nueva comisión de fomento en Neuquén. Se trata de Villa Lago Meliquina, que a partir de ahora contará con un gobierno local integrado por un presidente titular y otro suplente.

La medida, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, fue argumentada en el crecimiento de este rincón de la provincia, que pasó de paraje a pueblo en los últimos años en función de su atractivo turístico y la continua llegada de vecinos, tanto permanentes como temporarios.

La localidad también adquirió proyecciones de expansión por la obra de pavimentación sobre la Ruta Provincial 63, que la conectará por asfalto con la Ruta Nacional 40, en el tradicional sector de Siete Lagos.

«Gran crecimiento demográfico»: los argumentos del Gobierno

El decreto 1858/2026 precisó que el Poder Ejecutivo está facultado por el artículo 299 de la Constitución provincial para crear, a pedido de los vecinos, comisiones de fomento en aquellos asentamientos donde haya población estable con firmes relaciones de vecindad y arraigo, que no alcancen la categoría de municipio.

En los considerandos, se destacó que la Villa Lago Meliquina, «ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento demográfico, así como un desarrollo sostenido». También se valoró su ubicación en la región de Los Lagos del Sur, posicionada como el principal destino turístico de la provincia.

El decreto recordó una resolución anterior, la 2096/2007, que también creó una comisión de fomento para la localidad. La norma fue derogada años más tarde, en 2011, por consideraciones fácticas y jurídicas que «15 años después no se ven reflejadas en la realidad del paraje».

«Además de un crecimiento notorio, se observa en Villa Lago Meliquina un considerable y constante flujo de visitantes«, se indicó en el documento oficial.

Por otra parte. el Ejecutivo citó la presencia de una escuela primaria y una posta sanitaria, además de un número de votantes que en la última elección de 2025 alcanzó 387 inscriptos, como razones suficientes para avanzar con el ordenamiento administrativo.

También planteó que fueron los vecinos del asentamiento poblacional los que pidieron la conformación de una comisión de fomento «que los represente y atienda sus intereses«.

Definirán la jurisdicción de la nueva comisión de fomento

Ante este nivel de crecimiento, se consideró necesario «contar con una instancia de gobierno local con atribuciones y responsabilidades para cumplir funciones de administración y de ejecución de estrategias de ordenamiento urbano, a fin de que la población pueda acceder a servicios».

La disposición establece que la comisión de fomento Villa Lago Meliquina tendrá jurisdicción en el ejido que abarcará su zona de influencia urbana y rural, todavía pendiente de delimitación.

La administración comunal estará a cargo de un presidente titular y un suplente que serán elegidos a simple pluralidad de sufragios en las próximas elecciones que se celebren para renovar cargos provinciales.

