Investigan la muerte de una bebé de 37 días en Choele Choel: intervino Fiscalía y ordenó una autopsia

La muerte de una bebé de un mes y siete días es investigada por la Justicia en Choele Choel. La pequeña falleció durante la mañana de este domingo en una vivienda del barrio Las Bardas, luego de que su madre advirtiera que no respiraba. La Fiscalía ordenó preservar el lugar y realizar una autopsia en Roca para establecer las causas del fallecimiento.

El hecho se conoció a partir de un llamado al servicio de emergencias realizado por una vecina, quien solicitó asistencia porque la niña presentaría dificultades respiratorias. Personal policial acudió al domicilio y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que continuaron hasta la llegada de los profesionales de salud. Una médica constató que la bebé no tenía signos vitales.

Qué ocurrió en la vivienda de Choele Choel

De acuerdo con los primeros datos recabados, la madre manifestó que había dormido junto a su hija y que, al despertar, advirtió que la pequeña no respiraba. Los efectivos que llegaron al lugar intentaron reanimarla, pero las maniobras no lograron revertir el cuadro.

Tras confirmarse el fallecimiento, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal. La investigación quedó a cargo de la fiscal jefe Belén Calarco, el fiscal Matías Álvarez Reynolds y la fiscal adjunta Marisa Morandi.

Ordenaron una autopsia en Roca

Entre las primeras medidas, la Fiscalía dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y de personal de la unidad operativa para realizar las diligencias correspondientes. También ordenó una extracción de sangre y otros estudios periciales que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

La autopsia se realizará en Roca y será clave para determinar qué provocó la muerte de la bebé. Hasta que finalice ese procedimiento, la vivienda permanecerá preservada.

Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa del deceso. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió y reunir los elementos necesarios para determinar si existió alguna responsabilidad.

La intervención de la defensa penal también fue dispuesta en el marco de las actuaciones judiciales. Las medidas adoptadas corresponden a una etapa inicial y no implican una atribución de culpabilidad.