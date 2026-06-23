¡Apareció Cristiano! Portugal le gana con autoridad a Uzbekistán por 3 a 0

Con dos tantos de Cristiano Ronaldo y un golazo de Nuno Mendes, la Selección de Portugal golea a Uzbekistán en Houston por 3 a 0 al término del primer tiempo, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

El combinado europeo, a priori uno de los candidatos, viene de un inesperado empate en la primera presentación ante RD Congo, resultado que despertó críticas ante la baja performance futbolística.

Del otro lado, el conjunto asiático que lidera tácticamente el italiano Fabio Cannavaro, Balón de Oro en Alemania 2006, derrotado en la primera fecha por el seleccionado de Colombia que dirige el argentino Néstor Lorenzo.

Desarrollo del partido

Transcurridos apenas 6 minutos, Ronaldo, en su segunda chance clara de gol, marcó el 1-0 para los lusitanos, luego de un gran desborde y centro de Joao Cancelo. Desahogo total para Cristiano, luego de una opaca primera presentación.

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Tres llegadas, dos goles. A los 17′, una falta clara al borde del área le dejó servido en bandeja el segundo a los europeos. Y si bien todos esperaban el remate de Ronaldo, fue Nuno Mendes de zurda, al palo del arquero, el encargado de ampliar el marcador.

Cumplido el período de hidratación, el partido se abrió y Uzbekistán se adelantó en campo ajeno. Así, a los 29′, la presión alta dio frutos y Azizjon Ganiev lanzó un terrible zurdazo de afuera del área, pero el tanto fue anulado por infracción previa a Cancelo.

NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS



El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Contragolpe perfecto de los portugueses a los 38′ del lapso inicial. Recuperación y traslado de Bruno Fernández, para una exquisita asistencia a Cristiano Ronaldo, quien definió cruzado y se anotó su segundo poroto del partido y la Copa Mundial.

El portugués, que se suma a la lista goleadora de Messi, Mbappé y Haaland, es el primer futbolista en marcar goles en seis mundiales.

La última del primer tiempo, otra vez para Portugal. A los 48 minutos, Cristiano tuvo el tercero de su cuenta personal tras ingresar al área en soledad y con el arco de frente. Pero el golero Nematov lo anticipó rápido y no alcanzó a picarla con precisión.

FORMACIONES

Portugal: (1) Diogo Costa; (20) João Cancelo, (3) Rúben Dias, (13) Renato Veiga, (25) Nuno Mendes; (15) João Neves, (23) Vitinha, (18) Pedro Neto, (8) Bruno Fernandes; (11) João Félix y (7) Cristiano Ronaldo.

Uzbekistán: (12) Abduvokhid Nematov; (2) Abdukodir Khusanov, (18) Abdulla Abdullaev; (5) Rustam Ashurmatov, (24) Behruzjon Karimov, (9) Odiljon Xamrobekov, (7) Otabek Shukurov, (13) Sherzod Nasrullayev; (22) Abbosbek Fayzullaev, (19) Azizjon Ganiev y (14) Eldor Shomurodov.