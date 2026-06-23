«La Copa Davis va a ser seguramente en Neuquén», confirmó Horacio Marín

EL presidente de YPF habló de la posible llegada de la Copa Davis a Neuquén. Foto: Captura La Casa Streaming.

El equipo argentino de Copa Davis que capitanea Javier Frana se medirá con Turquía entre el 18 y 20 de septiembre. La Patagonia cobra fuerza para recibir el torneo. «La Copa Davis va a ser seguramente en Neuquén», dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Todos los caminos conducen al estadio Ruca Che. El cruce que recibiría será por el Grupo Mundial 1, escalón previo a la elite de la máxima competencia por equipos de tenis.

Copa Davis: entradas con mamelucos y en Neuquén, adelantó Horacio Marín

En diálogo con La Casa Streaming, Marín adelantó que posiblemente «los jugadores va a entrar con los mamelucos de YPf y se lo van sacar como en la NBA».

DIjo que una probabilidad es que se llame Copa Davis Vaca Muerta.

Ruca Che de Neuquén, la posible sede de la Copa Davis

Cómo adelantó Podio, el Estadio Ruca Che de Neuquén se encamina a paso firme para ser la sede del torneo de tenis. “Falta, pero vamos bien. Se está haciendo sin aportes del estado”, fue la confirmación que llegó de las entrañas del gobierno provincial días atrás ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Otro dato clave es que Neuquén no tiene rivales en esta carrera por ser sede. La AAT tenía intenciones de jugar la serie en Capital Federal pero se topó con el alto costo de alquiler del Buenos Aires Lawn Tennis.

A esto se suma que el área de Deportes de la provincia ya informaron que el Ruca Che se cerrará a fines de agosto y esto tendría que ver con los trabajos que se deben realizar para poder llevar adelante la serie de Copa Davis. Se espera que la superficie elegida sea polvo de ladrillo.