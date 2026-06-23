«El momento es ahora»: Neuquén y Río Negro se preparan para la Jornada COMEX Norpatagónica 2026

La Jornada COMEX Norpatagónica 2026 se posiciona como un punto de encuentro para quienes buscan combinar exportaciones competitivas con la incorporación de tecnología y recursos (Foto: IG @jornadacomexnorpatagonica)

La Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU) anunció la realización de la segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica, considerada uno de los principales encuentros regionales dedicados al comercio exterior, la competitividad y la internacionalización de empresas de Neuquén y Río Negro. El evento se llevará a cabo el próximo jueves 13 de agosto en la ciudad de Neuquén.

Bajo el lema “El momento es ahora”, la jornada abordará en los principales desafíos y puntos que enfrenta la Norpatagonia en un contexto global marcado por transformaciones geopolíticas, nuevas cadenas de valor, innovación tecnológica y cambios en las reglas del comercio internacional.

La actividad es organizada junto al Centro PyME ADENEU, el Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén y la Zona Franca Zapala, con el apoyo del Grupo San Cristóbal como patrocinador principal. La jornada se desarrollará entre las 8:30 y las 17:00 en el Centro de Convenciones Domuyo.

La convocatoria está dirigida especialmente a empresas exportadoras e importadoras de ambas provincias, así como también a industrias interesadas en incorporar innovación, optimizar procesos productivos o ampliar sus mercados. Se espera la participación de empresarios, directivos, especialistas, organismos públicos, cámaras empresarias y referentes del sector productivo regional.

Los organizadores estiman una asistencia superior a las 400 personas, impulsada por la repercusión obtenida durante la primera edición realizada en 2025.

Tras el éxito de su primera edición, la Jornada COMEX Norpatagónica busca consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias, la generación de vínculos y la identificación de oportunidades de negocios vinculadas al comercio internacional. La participación será arancelada y los cupos estarán limitados a la capacidad disponible.

La agenda incluirá paneles y exposiciones sobre geopolítica y competitividad, infraestructura logística regional, desarrollo del corredor bioceánico sur, acuerdos internacionales y normativa vinculada a operaciones aduaneras, impositivas y bancarias.

Además, se abordarán temas relacionados con seguros para operaciones internacionales, facilitación del comercio, costos logísticos, inteligencia comercial y estrategias para fortalecer la inserción de las empresas regionales en los mercados externos.

Durante la jornada también se analizará el papel estratégico de Neuquén y Río Negro en la construcción de una plataforma exportadora regional orientada a generar mayor valor agregado, atraer inversiones e incorporar tecnología para mejorar la competitividad de las empresas.

«Hoy el comercio internacional ya no es solo una herramienta para exportar. También es una vía para acceder a tecnología, mejorar procesos, generar alianzas estratégicas y fortalecer la competitividad de nuestras empresas. La Norpatagonia tiene una oportunidad histórica y creemos que este es el momento para aprovecharla”, señaló Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU y líder de la Comisión Comercio Internacional de la cámara industrial.

Los interesados en conocer más detalles sobre el programa o realizar la inscripción pueden ingresar a la web oficial del evento: https://adineu.org/jornada-comexnp/.