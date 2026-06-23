En Río Negro Salud sumó incubadoras de alta tecnología para once ambulancias

Río Negro sumó importante equipamiento para sus ambulancias de alta complejidad. Se trata de once incubadoras de transporte de alta tecnología que se integran directamente a los vehículos.

Para Salud se trata de «una adquisición clave que optimiza la capacidad de respuesta inmediata y la seguridad en el traslado de recién nacidos prematuros o de alto riesgo en toda la geografía rionegrina».

Los nuevos equipos fueron asignados a los hospitales públicos de Viedma, Roca, Cipolletti, Bariloche, Allen, Villa Regina, Choele Choel, Río Colorado, Jacobacci, San Antonio Oeste y Sierra Grande, consolidando nodos de derivación segura en cada una de las regiones de la provincia.

La subsecretaria de Programas de Salud y Monitoreo de Resultados Sanitarios, Gabriela Sánchez, destacó que «esto completa la estrategia que desde el Ministerio de Salud priorizamos que tiene que ver con otorgar complejidad, seguridad y calidad en el traslado, para que cada recién nacido pueda ser trasladado en las mejores condiciones».

Agregó que «sumar incubadoras con esta tecnología implica poder realizar el traslado sin pérdida de calor, controlando importantes parámetros vitales, con todos los controles necesarios que el médico que se encarga del traslado puede monitorear en todo el proceso».

Principales características de los equipos

Las nuevas unidades operan bajo rigurosos estándares internacionales de seguridad médica (Clase III de alto riesgo) y permite sumar capacidades críticas de control que minimizan los riesgos biológicos y térmicos durante derivaciones terrestres o aéreas.

Tecnología microprocesada de doble modo: Permite operar en Modo AIRE (estabilización térmica del habitáculo) y Modo RN (control fisiológico de lazo cerrado, el cual ajusta automáticamente el calor en función de la temperatura de la piel del paciente mediante sensores de alta precisión).

Aislamiento térmico superior: Habitáculo equipado con una cúpula de acrílico transparente de alta resistencia con doble pared en todas sus superficies, reduciendo drásticamente las pérdidas de calor por irradiación.

Interfaz de monitoreo centralizado: Panel de control frontal con pantalla gráfica LCD a color de 7″ con sistema táctil (touch screen), que despliega tendencias, alarmas activas y parámetros críticos de forma simultánea.

Autonomía energética extendida: Sistema de alimentación inteligente apto para redes eléctricas tradicionales (120-220 V~), conexiones vehiculares directas (12 Vdc) y una batería interna integrada de alta autonomía que asegura hasta 4 horas de funcionamiento continuo ante contingencias.

Ambiente controlado y puro: Incorpora sistemas integrados de filtrado de aire que retienen partículas mayores a 0.5 micrones, atenuación acústica activa (nivel de ruido interno inferior a 55 dBA) y adaptabilidad para servocontrol de humedad y flujo de oxígeno pasivo o regulado.

Fijación segura para ambulancias: Estructura compatible con camillas retráctiles y soportes pantográficos con amortiguación de impactos, anclados firmemente al piso del vehículo mediante sistemas de sujeción mecánica estándar.