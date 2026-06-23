El aguinaldo presiona a los municipios de Neuquén: la Provincia anunció una asistencia de $8.000 millones

De cara al pago de la primera cuota del aguinaldo, el gobierno de Neuquén comunicó el envío de una ayuda financiera para que los municipios y las comisiones de fomento puedan cumplir con el depósito para su agentes.

El anuncio fue realizado este martes y el monto supera los $8.000 millones, de acuerdo a lo que se precisó desde el Ejecutivo.

Los fondos, considerados «extraordinarios», permitirán a los gobiernos locales «cancelar en su totalidad la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026», que se pagará este viernes 26.

La medida impactaría en alrededor de 10.000 empleados municipales de distintas localidades de la provincia.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde el Gobierno evitaron precisar cuáles son las localidades alcanzadas por la asistencia financiera.

Sin embargo, se puede presumir que algunos municipios cumplirán con la primera cuota del aguinaldo con fondos propios, en especial, aquellos de las ciudades más grandes donde el número de contribuyentes es mayor.

«Un auxilio económico indispensable»

El Ejecutivo indicó que no se trata solo de «un auxilio económico indispensable para las arcas comunales ante compromisos que resultan ineludibles«, sino de una «unificación del cronograma de pagos».

«De este modo, los agentes municipales percibirán el aguinaldo en la misma fecha que los trabajadores de la administración pública provincial», se destacó en un comunicado.

De acuerdo a la información oficial, «este desembolso demanda una rigurosa ingeniería financiera por parte del Tesoro provincial, priorizando la inyección de liquidez en las economías regionales«.

Al igualar los tiempos de cobro para los agentes de la administración provincial y de los gobiernos municipales, se eliminan «las asimetrías habitualmente ligadas a la capacidad de recaudación de cada localidad», informó el Gobierno.