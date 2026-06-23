Capturaron un fenómeno astronómico en Copahue: «No puedo creer la intensidad de los paisajes»

Alejandra Heis llegó a la Laguna Melliza Superior y capturó un momento donde el cielo y la tierra se pusieron de acuerdo para dar un espectáculo increíble. «No puedo creer la intensidad de los paisajes y los cielos nocturnos de Caviahue-Copahue. Fuimos solo tres privilegiados que tuvimos el gusto de presenciar este hermoso fenómeno de noche», enfatizó la fotógrafa.

Según difundieron desde el sitio oficial del Gobierno de Neuquén, lo que hace especial a este material es la unión de fenómenos que casi nunca aparecen juntos frente al lente. Hay esferas de hielo, galaxias lejanas y un brillo en el aire que tiene su origen directo en la actividad del Sol. Esta pieza visual refuerza el valor de los cielos de la Patagonia y su enorme potencial para el astroturismo.

“La imagen busca mostrar la extraordinaria riqueza natural de Neuquén, un territorio donde volcanes, lagunas de montaña y cielos oscuros crean escenarios únicos para la observación y la fotografía de la naturaleza”, explicó la artista.

El baile del hielo y las estrellas sobre Copahue

El reloj marcaba las 6.30 de la mañana del pasado 16 de junio cuando el obturador de la cámara hizo su magia. En aquella salida nocturna fueron al encuentro con la naturaleza en su estado más puro. La coincidencia de factores que ocurrió en ese instante es tan rara que muchos especialistas consideran a esta fotografía como un verdadero documento del patrimonio paisajístico de la provincia de Neuquén.

En la parte baja de la fotografía se aprecian miles de esferas de hielo que cubren el agua. Desde el área explicaron que estas formaciones, conocidas de forma internacional como ice balls, surgen cuando pequeños fragmentos de hielo ruedan sobre la superficie de la laguna por el impulso del viento y el oleaje.

Las esferas de hielo generaron una imagen única en Caviahue- Copahue. (Gentileza).

Con el paso de las horas y las bajas temperaturas, estos trozos suman capas de forma sucesiva hasta que adquieren su característica forma redonda. Si bien existen registros de este proceso en otros puntos del globo, su aparición en la Laguna Melliza Superior es un hecho poco frecuente que añade una cuota de misterio a la composición.

Sobre ese suelo de cristal, el cielo nocturno de la Patagonia se despliega con una nitidez absoluta. El arco de la Vía Láctea atraviesa la escena de punta a punta, escoltado por las Nubes de Magallanes. Estas dos galaxias satélites son visibles de manera exclusiva desde el hemisferio sur y aportan una profundidad espacial única. Hacia la derecha de la imagen también se distingue la luz zodiacal, un resplandor tenue que se produce cuando la luz del Sol rebota en partículas de polvo que flotan dentro del Sistema Solar.

La noche de la captura coincidió además con un período de intensa actividad solar. Apenas un día antes hubo auroras australes muy fuertes en la Base Antártica Belgrano II y parte de esa energía dejó su rastro en los cielos de Neuquén. El efecto se manifiesta en la foto como una luminiscencia de tonos verdes y rojizos sobre el horizonte, un fenómeno que los expertos llaman airglow. A diferencia de las auroras, este brillo ocurre por la interacción de la energía solar con los gases de las capas más altas de la atmósfera terrestre, lo que crea un efecto visual de una belleza difícil de igualar.

Para lograr esta proeza técnica, Heis utilizó una cámara Sony A7 IV y aplicó una técnica de panorama. La imagen final es el resultado de la unión de doce fotos individuales, organizadas en dos filas de seis tomas cada una. Este método de trabajo permitió que todos los elementos mantengan una definición impecable. La logística para llegar al sitio en plena madrugada contó con el apoyo de la empresa Copahue Expeditions, que facilitó el ascenso con el uso de motos de nieve y equipos especiales.

Heis destacó el acompañamiento de su esposo, Nahuel, quien participa habitualmente de sus expediciones, y agradeció especialmente a Cristian Laurín, de Copahue Expeditions, empresa que realiza excursiones en motos de nieve y pisanieves y que hizo posible el acceso nocturno hasta la laguna.

Esta obra consolida la trayectoria de Heis en la zona norte. En abril de 2025, otra de sus capturas en el Salto del Agrio integró la lista de las 25 mejores fotos de la Vía Láctea del mundo, según la plataforma Capture the Atlas.