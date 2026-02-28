Aprobaron nuevas reglas en el fútbol que se aplicarán a partir del Mundial 2026

La IFAB (International Football Association Board), asociación que determina las reglas del fútbol, anunció tras su reunión anual llevada a cabo este sábado, que se tomarán nuevas medidas a partir del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Habrá nuevas normas tanto para el VAR, como para los árbitros que se encuentren en el campo de juego.

Cuáles son las nuevas reglas que entrarán en vigencia

-El VAR revisará córners y segundas amarillas.

-Se introducirá una cuenta atrás de cinco segundos para los saques de banda y los saques de arco, y de diez segundos para las sustituciones. Cuando el árbitro determina que un saque de banda superó esos cinco segundos se dará el saque de banda al otro equipo y cuando ocurra en un saque de arco se concederá un córner para el rival.

-En el caso de los cambios, si el futbolista tarda más de diez segundos en abandonar el terreno de juego, su sustituto tendrá que esperar para entrar hasta la próxima interrupción, por lo que dicho equipo tendrá que jugar con uno menos durante ese período.

-Cuando un futbolista tenga que ser atendido por una lesión y abandone el campo, tendrá que permanecer fuera del juego durante un minuto.

¡CAMBIOS IMPORTANTES! ⚽️🔄



La IFAB aprobó nuevos cambios en las reglas del fútbol que empezarán a aplicarse a partir del 1 de junio de 2026 ✅



📺 VAR: ahora podrá intervenir en segundas amarillas mal mostradas que deriven en roja. También en situaciones rápidas: si el árbitro… pic.twitter.com/yIil4BFtev — Radio Caravana (@Caravana750) February 28, 2026

Cuándo entrarán en vigencia las nuevas medidas

Estas medidas aprobadas en la reunión de la IFAB en Cardiff entrarán en vigor a partir del 1 de junio. Se utilizarán tanto en la Copa del Mundo como en la temporada 2026-2027.