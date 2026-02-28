Video: Golazo de Alexis Mac Allister en la goleada del Liverpool sobre West Ham

El mediocampista de la Selección Argentina anotó de volea en Anfield.

Alexis Mac Allister volvió a ser noticia. El mediocampista de la Selección Argentina anotó en el triunfo 5-2 del Liverpool frente a West Ham por la 28° fecha de la Premier League.

El tanto del ex Boca fue el 3-0 parcial y llegó tras una gran jugada elaborada. Salah tiró un corner desde la derecha, Van Dijk peinó en el primer palo, Ekitike la bajó con calidad y de volea el argentino se llenó el empeine derecho de gol.

¡¡OTRA VEZ VOS, ALEXIS!! MAC ALLISTER LE DIO DE VOLEA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 3-0 DEL LIVERPOOL ANTE WEST HAM.



¡¡OTRA VEZ VOS, ALEXIS!! MAC ALLISTER LE DIO DE VOLEA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 3-0 DEL LIVERPOOL ANTE WEST HAM.

pic.twitter.com/8Nent57MEm — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2026

Con el tanto de este sábado, Mac Allister convirtió por segundo partido consecutivo tras anotar en la victoria agónica frente al Nottingham Forest por la fecha pasada. Además, llegó a la suma de 7 goles en la temporada.

Con la victoria, los Reds igualaron la marca de Manchester United con 48 puntos y se ubican en el 5° puesto. El gran objetivo de la temporada es entrar a la Champions, ya que el Arsenal (puntero de la Premier League) le sacá 13 puntos y soñar con el título es muy difícil.

La gran figura del partido fue el francés Hugo Ekitike, que abrió el marcador y brindó dos asistencias. También convirtieron Van Dijk, Gakpo y Disasi en contra.

Taty Castellanos descontó para el West Ham

Otro argentino también infló las redes en Anfield. Taty Castellanos anotó el 2-4 parcial para el equipo londinense, que no pudo ante los Reds.

Taty volvió a convertir después de cuatro partidos.

Tras un corner de Bowen, la pelota quedó boyando en el segundo palo y el delantero solo la tuvo que empujar para anotar su segundo gol por Premier y el tercero con la camiseta de los Hammers (el restante fue por FA Cup).

Con la caída, el equipo de Nuno Espirito Santo no pudo salir de la zona de descenso. Se ubica 18° en la Premier League y está a dos puntos de la salvación.