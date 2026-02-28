Newells recibe a Central en una nueva edición del clásico rosarino: formaciones, hora y TV

Este domingo se jugará una nueva edición del clásico rosarino. En el estadio Marcelo Bielsa, Newells recibirá a Central por la 8° fecha del torneo Apertura, en un partido que paralizará la ciudad.

La Lepra llega en un momento delicadísimo. Viene de caer 2-0 ante Estudiantes, no ganó ningún partido en el año y está último en la tabla anual. Para este duelo, se confirmó la llegada del entrenador Frank Darío Kudelka, que debutará nada más y nada menos que en el clásico, con el riesgo que eso conlleva.

Además, no tendrá una pieza clave en el armado del equipo. Gabriel Arias se fracturó el peroné y será baja por un largo plazo. Lo reemplazará en el arco el juvenil Williams Barlacina.

No hay indicios del equipo titular, pero se cree que jugarán los mismos que vienen de caer ante el Pincha. Esperarán hasta último momento la recuperación de Matías Coccaro, quien se retiró lesionado frente a Riestra y podría estar en la lista de concentrados para el clásico.

Newells intentará cortar una increíble racha negativa: jugando como local no le gana a Central en el Coloso desde el 2008. Además, el Canalla ganó los últimos cinco partidos oficiales y le sacó 21 partidos en el historial, en una clara paternidad en el mano a mano (98 victorias de Central y 77 de Newells).

El último clásico ganado como local para Newells, con gol de penal de Schiavi.

Central llega en alza y quiere mantener su racha en el Coloso

El presente de Central es totalmente diferente. El Canalla viene de vencer como visitante a Gimnasia por 2-1 y se ubica 4° en la zona B con 11 puntos.

Para el clásico, Almirón confirmó los regresos de Alejo Véliz y Franco Ibarra al once inicial, tras no ser desde el arranque contra el Lobo en La Plata. Quienes saldrán serán Copetti y Navarro. El DT pensó a Campaz titular, pero finalmente ocupará un lugar en el banco.

En los últimos días, el Canalla presentó el regreso de Marco Ruben, que volvió por segunda vez del retiro. El delantero se encuentra realizando una minipretemporada y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes. Quien también estaría entre los relevos es Carlos Quintana, que se recuperó de una lesión ósea.

Formaciones, hora y TV

Newells: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Julián Fernández, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez