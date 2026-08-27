Arde River y Chacho Coudet está cerca del adiós

Chacho, en retirada. Estuvo hasta las 2:30 en el Monumental y hoy a las 15:30 se reencontrará con el plantel. La situación no da para más. (FBaires)

Se viene un jueves muy movido en el Monumental. La jornada arrancó con una extensa charla en el vestuario tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana, y el adiós de Eduardo Coudet está muy cerca de concretarse. El DT se quedó sin margen, el hincha explotó y a la CD no le quedará otra opción que buscar otro entrenador.

El Chacho se fue del estadio a las 2:30, tras haberse reunido con Stéfano Di Carlo y los principales directivos del club. Allí les habría manifestado que su ciclo tocó fondo con la derrota por penales y la salida se concretaría hoy a la tarde. Si bien el plantel iba a practicar en Ezeiza, los futbolistas recibieron un mensaje de WhatsApp para presentarse a las 15:30 en el Monumental.

El DT falló en los cambios, llegaron los penales y River sumó una nueva frustración. (AP)

Resultados negativos, borrados y flojo nivel

Coudet sabía que su continuidad estaba atada a los resultados. La final del Apertura perdida frente a Belgrano fue el inicio del fin. Después llegó la pretemporada, los borrados del contenedor, la salida de Juanfer Quintero, la inversión millonaria en refuerzos y un nivel futbolístimo pobrísimo del equipo.

Chacho nunca logró darle una identidad de juego a River y se siguieron encadenando traspiés: quedó afuera de la Copa Argentina frente a Aldosivi, arrancó con cuatro derrotas consecutivas el Clausura y ahora sumó la caída en los octavos de final de la Sudamericana.

Coudet tiene banca del plantel, pero el credito se terminó. Hoy dirigiría su última práctica. (AP)

Marcelo Escudero sería el DT contra Banfield

La mudanza del entrenamiento del River Camp al Monumental sería para que el propio Coudet junto a Di Carlo den una conferencia de prensa en el auditorio del estadio. El entrenador, que tiene mucha banca del plantel, daría las indicaciones junto a Marcelo Escudero, DT de la Reserva, quien sería el encargado de orientar al equipo ante Banfield, en el partido del domingo, por el torneo local. En el medio, habrá que buscar el sucesor y el que pica en punta es Hernán Crespo.