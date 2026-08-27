El Gobierno y el PRO se reúnen en Casa Rosada para sellar su alianza legislativa y electoral

La reunión se desarrollará a partir de las 17:00 y estará liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. (Foto: gentileza)

Después de la reciente sanción en la Cámara de Diputados de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central —aprobada con 144 votos afirmativos y 102 en contra—, el Gobierno de Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada a la cúpula del PRO. El encuentro buscará consolidar la mesa de trabajo quincenal, unificar criterios legislativos para blindar las reformas estructurales y trazar los primeros lineamientos de un acuerdo electoral conjunto de cara a 2027.

Según la agenda oficial, la reunión se desarrollará a partir de las 17:00 y estará liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. Por el lado de la fuerza fundada por Mauricio Macri, asistirán el titular del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Fernando de Andreis.

Cumbre en Balcarce 50 y la previa con gobernadores

Antes de sentarse con los referentes del macrismo, Santilli mantendrá desde el mediodía una ronda de negociaciones con mandatarios provinciales clave: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con el fin de asegurar respaldos federales para las próximas iniciativas oficiales.

Desde el oficialismo remarcaron que el entendimiento con el PRO responde a una «coincidencia profunda para avanzar con las transformaciones que el país necesita e impedir el regreso del kirchnerismo». Por su parte, De Andreis calificó el proceso como «un muy buen paso para construir confianza y blindar el cambio», marcando además un reconocimiento a la trayectoria de respaldo parlamentario del espacio amarillo.

De la agenda parlamentaria a la estrategia para 2027

El canal de diálogo institucional se reactivó formalmente el pasado 13 de agosto, luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri retomaran el contacto directo tras meses de distanciamiento derivados de la reestructuración del Gabinete nacional.

Frente a un Congreso fragmentado, la articulación entre La Libertad Avanza y el bloque del PRO apunta a dos objetivos estratégicos: