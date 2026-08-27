Argentina cuenta con recursos estratégicos en cuatro provincias: ya tiene 33.650 toneladas de uranio en siete proyectos mineros

Argentina cuenta con 33.650 toneladas de uranio identificadas y recuperables a costos competitivos, un volumen que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), permite cubrir la demanda nucleoeléctrica actual y futura del país. El dato adquiere relevancia en un escenario de expansión de la actividad minera y de creciente interés por el desarrollo de recursos estratégicos.

Según información de la CNEA, actualmente existen siete proyectos de minería de uranio en Argentina, distribuidos entre Mendoza, Chubut, Río Negro y Salta y con distintos grados de avance.

Entre ellos se encuentran Sierra Pintada, en Mendoza, con 10.010 toneladas de uranio; Cerro Solo, en Chubut, con 8.180 toneladas; Amarillo Grande, en Río Negro, con 6.600 toneladas; Meseta Central, también en Chubut, con 5.290 toneladas; Laguna Salada, con 2.980 toneladas; Don Otto, en Salta, con 430 toneladas; y Laguna Colorada, en Chubut, con 160 toneladas.

La CNEA lleva adelante tareas de exploración destinadas a ampliar el conocimiento y la disponibilidad de estos recursos. Los trabajos incluyen estudios geológicos, relevamientos radiométricos aéreos, prospecciones geoquímicas de rocas, suelos y aguas, además de perforaciones y labores mineras para analizar las características de los yacimientos en profundidad.

Desde el organismo nacional remarcan que la identificación de nuevas reservas permitiría no solo fortalecer el abastecimiento del sistema nuclear argentino, sino también generar, eventualmente, saldos exportables.

Un recurso estratégico dentro de una minería en expansión

El desarrollo del uranio se da en paralelo a una etapa de crecimiento de la minería argentina, especialmente en los segmentos de cobre y litio, que concentran actualmente buena parte de los nuevos proyectos y de las inversiones previstas para los próximos años.

Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyectó que los proyectos de cobre más avanzados podrían llevar a la Argentina a superar el millón de toneladas anuales de producción, mientras que distintas iniciativas de litio permitirían sumar unas 342.000 toneladas de capacidad productiva de carbonato de litio equivalente durante la próxima década.

En ese escenario, el uranio representa otro de los recursos estratégicos que forman parte del mapa minero nacional, aunque con una escala de inversión menor frente a los grandes desarrollos de cobre y litio.

La CNEA sostiene que avanzar en la exploración resulta clave para ampliar las reservas disponibles y consolidar el abastecimiento de combustible para la generación nuclear. Argentina cuenta actualmente con recursos identificados en distintas regiones del país y con proyectos que atraviesan diferentes etapas de desarrollo.