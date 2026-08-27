El divertido video con el que Alpine anunció la continuidad de Franco Colapinto en 2027

El día llegó. Después de una larga espera, Alpine anunció la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 en la Fórmula 1. El argentino tendrá su cuarta temporada en la máxima categoría y buscará seguir cumpliendo objetivos con la escudería francesa.

El anunció llegó en horas de la mañana de este jueves. Con un cómico video, Alpine lo oficializó en redes sociales. La filmación comienza con un cartel que dice: «Reunión en curso«. Luego, se los ve charlando a Flavio Briatore junto a Franco y Pierre Gasly cuando ingresa Steve Nielsen, director de la escudería, con un cuadro.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev August 27, 2026

«Nos han dado un regalo», dice Nielsen, ante la sorpresa de los otros protagonistas. «¿Un regalo de que?», pregunta Briatore. Y Colapinto agrega: «Que linda pintura». Nielsen insistió: «¿Qué te parece?».

Pero Briatore retrucó: «Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos«. Y el directivo le respondió: «Ah, ¿quieres la de 2027?», a lo que el italiano reafirmó: «Quiero la de 2027».

«¿Es diferente?», consultó Nielsen. «Es solo que… Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027», dijo Briatore apuntando al francés. «¿Y yo?«, consultó Colapinto. Luego de una breve pausa, le respondieron: «¿Quieres estar en el de 2027?» y Franco no dudó: «¡Sí, por favor!«, dijo efusivamente.

«Está bien, dile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027«, le remarcó Briatore a Nielsen. «¿Los mismos? Los mismos, ¡estamos ahorrando dinero!», afirmó Briatore, mientras Colapinto larga una carcajada y se saluda con Briatore. Luego, el argentino saluda efusivamente a Gasly, su compañero en la escudería Alpine.

De esta forma, Colapinto se asegura seguir en la Fórmula 1 en su mejor temporada en la máxima categoría. Luego de sumar puntos en seis carreras del año, el argentino tratará de volver al top 10 en el Gran Premio de Italia, que será del 4 al 6 de septiembre en Monza. A comparación de Países Bajos, en esta ocasión los dos monoplazas tendrán actualizaciones. De esta forma, el pilarense tendrá una suba de rendimiento considerable en su auto con respecto a las últimas carreras.