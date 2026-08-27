Dos empresas pujan por finalizar la obra de gas que dejó inconclusa Nación en Allen: beneficiará a 640 familias

Durante el acto estuvo presente el Gobernador de Río Negro y el intendente interino de Allen, Fabián Figueroa. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha nuevas obras de gas natural en Allen que alcanzarán a más de 800 familias, con una inversión provincial superior a los $686 millones. Las intervenciones incluyen la finalización de redes en Islas Malvinas y Vidriera 1 que había comenzado en 2023 con financiamiento nacional y quedó inconclusa, además de nuevas ampliaciones en los barrios Bagliani y Guerrico.

Durante la jornada, el gobernador Alberto Weretilneck acompañó la apertura de ofertas para completar las obras en Islas Malvinas y Vidriera 1 y participó de la firma de los contratos correspondientes a Bagliani y Guerrico. “Cuando uno habla de vivir mejor, estas son las obras que se definen: el agua, la electricidad, el gas”, sostuvo.

Para completar las redes de Islas Malvinas y Vidriera 1 se presentaron dos ofertas: Chimen Aike SA, por $401.076.497, y Agrovial Sur SA, por $430.305.419. Los trabajos contemplan unos 400 metros de cañerías de distintos diámetros y 347 servicios domiciliarios, con una conexión potencial para 640 familias.

En tanto, la Provincia firmó los contratos para ampliar las redes de Bagliani y Guerrico. En el primero se construirán unos 2.065 metros de cañería, con una inversión superior a $130 millones, para alcanzar a 112 familias. En Guerrico serán cerca de 2.680 metros de red, con una inversión que supera los $205 millones, para otras 54 familias.

Las obras de gas que avanzan en Allen y el reclamo histórico de los vecinos

Weretilneck destacó además el papel de los vecinos que durante los últimos años reclamaron por estas obras y planteó que ahora comienza la etapa final. “A los que pelearon en estos tiempos para que las obras se hagan, ahora viene la etapa final”, señaló.

El intendente interino de Allen, Fabián Figueroa, también destacó el impacto que tendrán las intervenciones para las familias de la ciudad y remarcó que el acceso a los servicios esenciales representa una mejora concreta para la vida cotidiana.

Durante la presentación del plan, el Ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren destacó el alcance provincial de las obras de gas. Según los datos exhibidos por el Gobierno de Río Negro, el Plan Gas Rionegrino 2023-2027 registra 21 obras finalizadas, ocho en ejecución y otras 11 próximas a comenzar, con un total de 7.969 familias beneficiadas.

La jornada contó además con la presencia del presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, la legisladora de la UCR, Lorena Matzen, y otras autoridades provinciales y municipales.