Mercosur-Singapur: los detalles del acuerdo que aprobó Diputados y cómo votaron los legisladores de la Patagonia

El tratado le abre a Argentina una puerta directa hacia Asia.

La Cámara de Diputados finalmente sancionó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Tras esta resolución, el Congreso completó el trámite legislativo del entendimiento que ya había conseguido media sanción en el Senado en mayo.

El tratado se votó después del tratamiento de la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal II. Logró la aprobación casi absoluta tras reunir 234 votos afirmativos.

La iniciativa se firmó el 7 de diciembre de 2023 durante la cumbre del Mercosur realizada en Río de Janeiro, desde entonces restaba que Argentina avanzara en su aprobación. El convenio forma parte de la estrategia de ampliar los vínculos comerciales del bloque sudamericano con mercados externos y profundizar su presencia en Asia.

Los detalles del acuerdo Mercosur – Singapur

El acuerdo abarca un amplio abanico de áreas vinculadas a la integración económica. Entre sus capítulos principales figuran el comercio de bienes y servicios, la atracción de inversiones, las compras públicas, el comercio electrónico y los procedimientos aduaneros, junto con normativas orientadas al acceso a los mercados.

Dentro de sus ejes centrales destaca el principio de trato nacional, cuyo objetivo es garantizar condiciones equitativas para la circulación de productos y servicios. Además la iniciativa establece reglas comunes que permiten reducir barreras y brindar mayor previsibilidad a las operaciones bilaterales.

A su vez, el tratado contempla mecanismos para la facilitación del comercio, un aspecto especialmente relevante dado el rol de Singapur como uno de los principales nodos logísticos y financieros del mundo, además de plataforma estratégica hacia el sudeste Asiático.

Cabe destacar que la aprobación del acuerdo se produce en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar la apertura comercial y promover una mayor inserción de Argentina en los mercados internacionales.

El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo y obtuvo un respaldo prácticamente unánime en el Congreso. En el Senado, la iniciativa no recibió ningún voto negativo, mientras que en Diputados logró 234 adhesiones y solo cuatro en contra.

Para Argentina, la propuesta abre la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales con un mercado que funciona como plataforma regional para Asia.

Según el Ejecutivo, con este acuerdo los sectores argentinos que pueden beneficiarse son:

Agroindustria y alimentos: Singapur importa la mayor parte de los alimentos que consume, mientras que Argentina cuenta con una oferta altamente competitiva en el sector agroalimentario. La firma del acuerdo permitirá optimizar el acceso al mercado asiático y reducir las barreras arancelarias de forma progresiva.

Singapur importa la mayor parte de los alimentos que consume, mientras que Argentina cuenta con una oferta altamente competitiva en el sector agroalimentario. La firma del acuerdo permitirá optimizar el acceso al mercado asiático y reducir las barreras arancelarias de forma progresiva. Energía: el sector energético aparece entre las actividades estratégicas con potencial para profundizar vínculos comerciales e inversiones con Singapur.

el sector energético aparece entre las actividades estratégicas con potencial para profundizar vínculos comerciales e inversiones con Singapur. Minería: otro de los sectores señalados por su potencial exportador y de atracción de inversiones, especialmente en un contexto de creciente demanda internacional por recursos estratégicos.

otro de los sectores señalados por su potencial exportador y de atracción de inversiones, especialmente en un contexto de creciente demanda internacional por recursos estratégicos. Tecnología y economía del conocimiento: el acuerdo contempla capítulos sobre comercio electrónico y servicios, lo que podría beneficiar a empresas enfocadas en soluciones digitales, desarrollo de software y servicios basados en el conocimiento.

el acuerdo contempla capítulos sobre comercio electrónico y servicios, lo que podría beneficiar a empresas enfocadas en soluciones digitales, desarrollo de software y servicios basados en el conocimiento. Pymes: el tratado contempla mecanismos de cooperación y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar su internacionalización.

el tratado contempla mecanismos de cooperación y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar su internacionalización. Servicios e inversiones: si bien el beneficio para la Argentina estará sujeto a las condiciones particulares que se negocien, el acuerdo abarca el comercio de servicios, inversiones, facilitación mercantil y un entorno de mayor previsibilidad empresarial.

Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el acuerdo

En Neuquén, la votación por el acuerdo fue totalmente afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Afirmativo

Los rionegrinos tampoco mostraron objeciones:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Afirmativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Afirmativo

(Provincias Unidas, Chubut): Afirmativo Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Afirmativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz fueron a la par los votos:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Afirmativo

Y finalmente en Tierra del Fuego: