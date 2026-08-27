Pablo Cervi asumió como secretario de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado: «Neuquén va a estar representada»

"La energía y la minería son dos de los grandes motores que pueden impulsar el crecimiento de la Argentina", sostuvo Cervi. Foto: gentileza.

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, fue designado secretario de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, un espacio clave para el tratamiento de los principales proyectos vinculados con el desarrollo energético y minero del país.

La renovación de autoridades de la comisión se concretó este miércoles. Por otra parte, la comisión quedó presidida por la senadora salteña Flavia Royón, mientras que el catamarqueño Flavio Fama asumió como vicepresidente.

Tras su designación, Cervi destacó el peso que tendrá su nuevo rol para la provincia, en particular por el desarrollo de Vaca Muerta y su impacto sobre la producción de petróleo y gas.

La senadora salteña Flavia Royón asumió la presidencia de la comisión, mientras que el catamarqueño Flavio Fama quedó a cargo de la vicepresidencia. Foto: gentileza.

«Asumo este gran desafío con la responsabilidad de representar a Neuquén en una comisión estratégica para nuestra provincia y para todo el país», señaló.

El senador destacó la importancia estratégica de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para llevar adelante los debates que se vienen y avanzar en las políticas necesarias para potenciar Vaca Muerta, atraer nuevas inversiones y ampliar la capacidad productiva y exportadora del país.

En esa línea, señaló que «tenemos una oportunidad histórica para transformar nuestros recursos energéticos en más producción, exportaciones, empleo y desarrollo para la Argentina».

La presencia de un senador neuquino en la conducción de la comisión adquiere relevancia en un escenario en el que Vaca Muerta se consolida como uno de los principales motores del aumento de la producción de petróleo y gas y de las inversiones en infraestructura y capacidad exportadora.

«Neuquén va a estar representada en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. La energía y la minería son dos de los grandes motores que pueden impulsar el crecimiento de la Argentina», sostuvo Cervi.

Bajo esa premisa, recalcó la oportunidad que enfrenta el país a partir del desarrollo de sus recursos naturales: «Tenemos recursos extraordinarios y una enorme oportunidad para transformarlos en inversiones, exportaciones, empleo y desarrollo» .

La Comisión de Minería, Energía y Combustibles tiene entre sus competencias el tratamiento de los proyectos vinculados con el aprovechamiento y desarrollo de las distintas fuentes de energía, así como los relacionados con los combustibles y su producción y abastecimiento.

En este contexto, se trata de uno de los ámbitos legislativos centrales para discutir las políticas que impactan directamente sobre el futuro de Vaca Muerta y el sector energético.

El primer debate: la ley de biocombustibles

Luego de la elección de autoridades, la comisión se reunió en plenario con Presupuesto y Hacienda para continuar el análisis de los diferentes proyectos que buscan establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.

Durante el encuentro se debatieron iniciativas vinculadas con el biodiésel y el bioetanol y las modificaciones al régimen vigente. Tras el intercambio entre los distintos bloques, el plenario resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, con el objetivo de continuar trabajando sobre el texto y avanzar en la elaboración de un dictamen.

Cervi sostuvo que el desafío pasa por avanzar hacia un marco que permita promover mayor competencia e inversión y generar nuevas oportunidades para agregar valor a la producción agropecuaria argentina.

«Argentina tiene un enorme potencial para producir biocombustibles. Aprovecharlo nos permitirá diversificar nuestra matriz energética, impulsar nuevas inversiones y generar más desarrollo en todo el país», afirmó.

Finalmente, el senador neuquino remarcó el compromiso que implica su nuevo rol dentro de la comisión: «Desde el Senado vamos a trabajar para que Neuquén siga siendo protagonista de la transformación energética que está viviendo nuestro país».